Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Согласно постановлению губернатора, тарифы должны были должны были быть повышены два раза в 2022 году, а в 2023 они должны были остаться без изменений. Как сообщается на сайте Правительства Новосибирской области, в июле 2023 года можно не ожидать роста тарифов ЖКХ. Установленные в декабре 2022 года тарифы будут действительны весь 2023 год.
С 1 июля, как подтвердил Антон Картавин, тарифы повышать не будут. Но он предположил, что в течение года отдельные указы о повышении тарифов могут выйти. Большая вероятность, что будут повышены тарифы на вывоз мусора, потому что сейчас это уже обсуждается. Также, по словам парламентария, Горводоканал будет обосновывать повышение тарифов на следующий год, скорее всего, выше обычного.
На федеральном уровне определяется максимально возможное повышение тарифов, в пределах которого губернатор определяет повышение в регионе. Антон Картавин разъяснил, что есть еще допустимое отклонение, то есть максимально возможное повышение тарифов может быть превышено на это отклонение.
А есть еще ценовые зоны теплоснабжения, к ним могут быть отнесены поселения, городской округ, и цены в этой зоне отличаются от общих цен на теплоэнергию. У нас есть такое соглашение между СГК и городом Новосибирском. В этом случае в ценовой зоне теплоснабжения установлена только предельная цена на тепловую энергию, а каждая организация сама устанавливает тарифы.
По мнению депутата, не всегда повышение тарифов связано с риском убыточности компаний. Например, СГК заявляет, что на ремонт труб нужно больше средств, так как с каждым годом износ труб повышается. Да, они больше ремонтируют труб, но процент износа по городу меньше не стал. Оценить это повышение можно только через год, насколько оно положительно скажется на системе теплоснабжения.
Обоснование необходимости повышения тарифов проверяет Департамент по тарифам НСО. Но тут тоже есть нарушения — в прошлом году основные изменения не были выложены в онлайн в положенные сроки. В этом году, поскольку в онлайн пространстве заранее не выложены возможные изменения тарифов с 1 июля, повышения не ожидается.
Если сравнивать тарифы ЖКХ в Новосибирской с соседними областями, с Красноярским Краем, Томской и Омской областями, Кемерово, то у нас примерно такой же уровень тарифов, как и у соседних регионов. В Алтайском крае были непомерно высокие тарифы, но сейчас по этому поводу идет проверка.
Принесли ли митинги против повышения тарифов ЖКХ какой-то результат? Как считает Антон Картавин, митинги работают. После последнего митинга парламентарии, как минимум, стали более осторожно говорить о возможном повышении тарифов на услуги Горводоканала. А также все предложения о повышении тарифов ЖКХ будут проходить двойную проверку Департамента по тарифам.
Депутат видит митинги как активный инструмент держать тарифы в норме, без повышения, поэтому планирует провести как минимум еще один митинг на тему тарифов. «Митинги работают, я как часть представительной власти знаю, что любая публичная активность имеет результат».
Антон Картавин предлагает такое решение — если действующие тарифы недостаточны для работы коммунальных предприятий, то это не должно ложиться на плечи потребителя, пусть тогда регион вмешивается, выделяет субсидии, или федеральное правительство поддерживает рост тарифов, если этого нельзя избежать.
Новосибирские активисты отклонили новые альтернативные участки для строительства полигонов для складирования ТБО и провели митинг.