По мнению депутата, не всегда повышение тарифов связано с риском убыточности компаний. Например, СГК заявляет, что на ремонт труб нужно больше средств, так как с каждым годом износ труб повышается. Да, они больше ремонтируют труб, но процент износа по городу меньше не стал. Оценить это повышение можно только через год, насколько оно положительно скажется на системе теплоснабжения.