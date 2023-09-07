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Губернатор Андрей Травников высоко оценил перспективы развития центра

В Новосибирске построят семь корпусов для центра имени Мешалкина

7 сентября 2023, 07:41
Фото: Сайт правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников высоко оценил перспективы развития центра

В Новосибирске до 2029 года построят семь корпусов для центра имени Мешалкина

В Новосибирске началась вторая очередь реконструкции Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. До 2029 года построят сразу семь корпусов.
«Семь новых корпусов общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров будут построены в рамках комплексной госпрограммы РФ „Строительство“ на территории клиники имени академика Е. Н. Мешалкина. Губернатор Андрей Травников оценил перспективы развития уникального медицинского исследовательского центра», — сообщили в пресс-службе губернатора Новосибирской области.
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Проект будет реализован до 2029 года, стоимость составит около 13 миллиардов рублей. В рамках реконструкции построят комплекс научных и клинических зданий, а также виварий. В первую очередь будут обновлены комплекс высоких медицинских технологий и отделение радиотерапии, появится детский лечебный корпус на 120 коек с кардиохирургическим и нейроонкологическим отделением и административно-хозяйственного комплекса зданий.

Кроме того, в медицинском центре появится вторая в России гибридная МРТ-операционная для выполнения сложных нейрохирургических процедур. Она будет оснащена первым в России томографом Тесла 3.0 самого последнего поколения стоимостью почти 300 миллионов рублей.

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#Медицина#Новосибирск#Строительство#Здравоохранение#Андрей Травников#Александр Ляхов
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