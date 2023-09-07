В Новосибирске построят семь корпусов для центра имени Мешалкина

Проект будет реализован до 2029 года, стоимость составит около 13 миллиардов рублей. В рамках реконструкции построят комплекс научных и клинических зданий, а также виварий. В первую очередь будут обновлены комплекс высоких медицинских технологий и отделение радиотерапии, появится детский лечебный корпус на 120 коек с кардиохирургическим и нейроонкологическим отделением и административно-хозяйственного комплекса зданий.