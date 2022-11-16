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Когда закончат реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске: работы снова перенесли

Сегодня, 04:27
Фото: 2ГИС
В Новосибирске сдвинули на два года срок реконструкции клиники Мешалкина

В Новосибирске сдвинули на два года срок реконструкции клиники Мешалкина

Реконструкцию клиники академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске сдвинули на два года. Это не первый перенос начала работ на этом объекте.

По данным «РБК Новосибирск», вторая очередь реконструкции стартует только в 2026 году. Обновленное медучреждение планируют сдать в эксплуатацию теперь в 2028-м.

Отметим, изначально работы в клинике Мешалкина оценили на 238,5 млн руб. Однако позже нашелся подрядчик, который снизил цену до 11,9 млн. Он должен был начать работы в течение года после подписания контракта – в 2021-м.

Так, судя по договору с сайта госзакупок, завершение реконструкции ожидалось в 2025 году. Получается, сроки перенесли уже дважды.



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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Реконструкция#Клиника
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