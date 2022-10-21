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Реконструкция Гусинобродского шоссе завершится в середине ноября

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI
дорожное строительство

Гусинобродское шоссе отремонтировано на 93% - мэр Новосибирска

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть заявил, что ремонт Гусинобродского шоссе выполнен на 93 %, работы планируется завершить к середине ноября.

“Главная задача, как на этом объекте, так и в целом по городу, – закончить все работы, связанные с укладкой асфальта, в октябре. После этого строители перейдут к благоустройству территории”, - сказал он.

Локоть отметил, что городские власти следят как за сроками так и за качеством реконструкции. "Здесь, как и на других участках, работает независимая комиссия, в случае обнаружения недостатков подрядчик обязан их исправить", подчеркнул мэр.

По его словам, реконструкция подходит к концу. Уложить асфальт планируется до конца октября, а к середине ноября - завершить благоустройство.

В настоящее время транспортный объект отремонтирован на 93 %: рабочие кладут асфальтобетонные слои и засыпают новый откос. Старый пришлось переделать из-за переноса газопровода.

После этого начнутся работы по благоустройству прилегающей территории: монтаж пешеходных и парапетных ограждений, дорожных знаков и четырех остановок общественного транспорта.

Реконструкция затронула участок Гусинобродского шоссе в Октябрьском и Дзержинском районах протяженностью 2,1 км. Объект ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее на месяц быстрее отремонтировали участок Гусинобродского шоссе на пересечении с ул. Доватора.

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#Город#Транспорт#Дороги#Ремонт#Мэрия Новосибирска
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