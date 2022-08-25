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В Новосибирске досрочно завершили ремонт проблемной развязки на Гусинобродском шоссе

Сегодня, 19:22
Фото: 1MI
На месяц раньше срока завершен ремонт участка Гусинобродского шоссе в месте пересечения с улицей Доватора. Чтобы обновить дорожное покрытие, рабочим пришлось снять грунт на глубине более метра
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Ремонт

В Дзержинском районе Новосибирска закончен капитальный ремонт дородного покрытия на перекрестке улицы Доватора с Гусинобродским шоссе. Одно из проблемных мест в городе, на плохое состояние которого постоянно жаловались автолюбители, реконструировали на месяц ранее намеченного срока.

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В ходе работ, которые начались в середине июля, пришлось снять грунт на глубину более метра. Всего вывезено около 2 тысяч кубометров земли, перемешанной со строительным мусором. В качестве основы был заложен щебень, который покрыли тремя слоями асфальта. Предполагается, что гарантийный срок службы обновленного покрытия составит 5 лет. 

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Сейчас рабочие завершают подъем коммунальных колодцев и нанесение дорожной разметки. Прием выполненных работ комиссией ожидается на следующей неделе, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

 

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