В Новосибирске досрочно завершили ремонт проблемной развязки на Гусинобродском шоссе

В ходе работ, которые начались в середине июля, пришлось снять грунт на глубину более метра. Всего вывезено около 2 тысяч кубометров земли, перемешанной со строительным мусором. В качестве основы был заложен щебень, который покрыли тремя слоями асфальта. Предполагается, что гарантийный срок службы обновленного покрытия составит 5 лет.