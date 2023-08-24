atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Пациент успешно перенес операцию

В Новосибирске спасли пациента с гигантским тромбом — счет шел на минуты

24 августа 2023, 06:12
Фото: НИМЦ имени Е.Н.Мешалкина
Пациент успешно перенес операцию
В новосибирском Центре имени Мешалкина спасли пациента с массивной тромбоэмболией. Сгусток мог мгновенно заблокировать кровоток в сердце и умертвить мужчину.

Как рассказали в пресс-службе Центра, 46-летнего сибиряка экстренно доставили на «скорой помощи» из Кольцово с жалобами на одышку и слабость. В ходе ультразвукового исследования медики обнаружили массивный тромб объемом в 30 сантиметров прямо в сердце, часть сгустка уже оторвалась и осела в легких. Счет шел буквально на минуты, так как тромб мог заблокировать сердечный кровоток и привести к гибели пациента.

Консилиум принял решение об одновременной операции на сердце и легочной артерии. Для возможности безопасного хирургического вмешательства организм пациента был охлажден методом гмпотермии и на несколько минут остановили кровоток в легких. Удалив сгустки в сердце и легких и восстановив целостность сосудов, хирурги постепенно согрели внутренние органы.

Хирурги из Центра Мешалкина провели уникальную операцию двухлетней девочке
Узнать подробнее

Стоит отметить, что операция весьма уникальна, поскольку при критической тромбоэмболии при отсутствии своевременного хирургического вмешательства смертность пациентов составляет 100%.

Как правило, при столь критическом объеме поражения без стремительно оказанной помощи пациенты погибают: в отсутствие своевременного хирургического лечения летальность достигает 100%. Однако новосибирец успешно перенес операцию и готовится к выписке.

Ученые из Новосибирска и Китая создали нанокапсулы для лечения рака
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске хирурги спасли младенца с редкой сосудистой патологией
#Новосибирск#Здоровье#Операция#Хирурги#Центр Мешалкина#Хирургия#Александр Ляхов
Подпишитесь
Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно
Сегодня, 05:59
«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта
Сегодня, 04:16
Пять новосибирских школ попали в топ федерального рейтинга RAEX перед 1 сентября 2023
Вчера, 12:00
В Новосибирске последние артисты старого состава покинули «Первый театр»
Сегодня, 01:45
Комбат «Веги» Панферов рассказал, чем занимается пропавший генерал Суровикин
Сегодня, 01:29
Названа дата возможной премьеры фильма «Барби» с русской озвучкой в Новосибирске
Сегодня, 01:37