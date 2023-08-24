В Новосибирске спасли пациента с гигантским тромбом — счет шел на минуты

Как рассказали в пресс-службе Центра, 46-летнего сибиряка экстренно доставили на «скорой помощи» из Кольцово с жалобами на одышку и слабость. В ходе ультразвукового исследования медики обнаружили массивный тромб объемом в 30 сантиметров прямо в сердце, часть сгустка уже оторвалась и осела в легких. Счет шел буквально на минуты, так как тромб мог заблокировать сердечный кровоток и привести к гибели пациента.