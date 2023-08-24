В Новосибирске спасли пациента с гигантским тромбом — счет шел на минуты

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Как рассказали в пресс-службе Центра, 46-летнего сибиряка экстренно доставили на «скорой помощи» из Кольцово с жалобами на одышку и слабость. В ходе ультразвукового исследования медики обнаружили массивный тромб объемом в 30 сантиметров прямо в сердце, часть сгустка уже оторвалась и осела в легких. Счет шел буквально на минуты, так как тромб мог заблокировать сердечный кровоток и привести к гибели пациента.
Консилиум принял решение об одновременной операции на сердце и легочной артерии. Для возможности безопасного хирургического вмешательства организм пациента был охлажден методом гмпотермии и на несколько минут остановили кровоток в легких. Удалив сгустки в сердце и легких и восстановив целостность сосудов, хирурги постепенно согрели внутренние органы.
Стоит отметить, что операция весьма уникальна, поскольку при критической тромбоэмболии при отсутствии своевременного хирургического вмешательства смертность пациентов составляет 100%.
Как правило, при столь критическом объеме поражения без стремительно оказанной помощи пациенты погибают: в отсутствие своевременного хирургического лечения летальность достигает 100%. Однако новосибирец успешно перенес операцию и готовится к выписке.