Здание мэрии Новосибирска оцепили — что там происходит

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Возле здания муниципалитета выстроили ограждения. При этом никаких оперативных, охранных служб — росгвардии, полиции и прочего — поблизости не видно.
Как узнал Atas.info, ограждения выставили в рамках подготовки к 26-му полумарафону Александра Раевича. Забег состоится 9 сентября — спортсмены, как профессионалы, так и любители пробегут по центру Новосибирска ради удовольствия и призов.
Напомним, в связи с этим ежегодным спортивным событием 19 улиц в городе перекроют для проезда. Также ограничат парковки.