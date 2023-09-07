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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Оцепили здание мэрии Новосибирска

Здание мэрии Новосибирска оцепили — что там происходит

7 сентября 2023, 12:23
Фото: atas.info
Оцепили здание мэрии Новосибирска

В Новосибирске оцепили здание мэрии 7 сентября

Жители Новосибирска сообщают, что вечером 7 сентября оцепили мэрию города. Atas.info выяснил, что происходит.

Возле здания муниципалитета выстроили ограждения. При этом никаких оперативных, охранных служб — росгвардии, полиции и прочего — поблизости не видно.

Фото: atas.info

Как узнал Atas.info, ограждения выставили в рамках подготовки к 26-му полумарафону Александра Раевича. Забег состоится 9 сентября — спортсмены, как профессионалы, так и любители пробегут по центру Новосибирска ради удовольствия и призов.

Напомним, в связи с этим ежегодным спортивным событием 19 улиц в городе перекроют для проезда. Также ограничат парковки.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Мэрия#Полумарафон Раевича#Ограждение
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