Центральные улицы в Новосибирске перекроют на два дня из-за полумарафона «ЗаБег. РФ»

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Центр города перекроют с 06:00 3 июня по 23:00 4 июня. Постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета.
Также на некоторых улицах временно запретят парковку. Во время марафона закроют для проезда автомобилей следующие улицы:
Кирова, Восход, Сакко и Ванцетти, Шевченко, Каменская, Коммунистическая, Чаплыгина, Горького, Депутатская, Октябрьская магистраль и другие.
Отметим, что «ЗаБег.РФ» — это масштабное событие, объединяющее всю страну. Бегуны стартуют в одно время в разных городах России, чтобы стать частью единого спортивного движения.