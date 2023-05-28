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Центральные улицы в Новосибирске перекроют на два дня из-за полумарафона «ЗаБег. РФ»

28 мая 2023, 05:23
Фото: 1MI
Улицы закроют для проезда

В Новосибирске на два дня перекроют центр из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

В Центральном районе Новосибирска будут перекрыты улицы из-за полумарафона «ЗаБег.РФ», о чем говорится в постановлении мэрии города.

Центр города перекроют с 06:00 3 июня по 23:00 4 июня. Постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета.  

Также на некоторых улицах временно запретят парковку. Во время марафона закроют для проезда автомобилей следующие улицы:

Кирова, Восход, Сакко и Ванцетти, Шевченко, Каменская, Коммунистическая, Чаплыгина, Горького, Депутатская, Октябрьская магистраль и другие.

Отметим, что «ЗаБег.РФ» — это масштабное событие, объединяющее всю страну. Бегуны стартуют в одно время в разных городах России, чтобы стать частью единого спортивного движения.

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#Эмилия Губарева#Перекрытия#Перекрытие улиц#Улицы#Транспорт#Спорт#Автомобиль#Новосибирск
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