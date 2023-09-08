На «электронных» участках для новосибирцев фиксируют стопроцентную явку

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на сайт Дистанционного электронного голосования, подобные случаи зафиксированы в Барабинском, Венгеровском и Болотнинском районах. Все голоса уже зафиксированы электронной системой.
Стоит отметить, что подобным образом фиксируется не вся явка, а только данные о зарегистрировавшихся для дистанционного голосования. Зачастую на подобных участках регистрируется до двух человек. Например, так произошло в деревне Белово Барабинского района, где в местном клубе удаленно своим избирательным правом воспользовались два сельчанина.
Формат электронного голосования используется в Новосибирской области впервые. Он позволяет принять участие в выборах тем, кто по той или иной причине не может прийти на избирательный участок.