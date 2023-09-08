На «электронных» участках для новосибирцев фиксируют стопроцентную явку

Стоит отметить, что подобным образом фиксируется не вся явка, а только данные о зарегистрировавшихся для дистанционного голосования. Зачастую на подобных участках регистрируется до двух человек. Например, так произошло в деревне Белово Барабинского района, где в местном клубе удаленно своим избирательным правом воспользовались два сельчанина.