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Часть новосибирцев проголосовали дистанционно

На «электронных» участках для новосибирцев фиксируют стопроцентную явку

8 сентября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Часть новосибирцев проголосовали дистанционно
В первый день голосования на губернаторских выборах в Новосибирской области на части избирательных пунктов уже зафиксировали стопроцентную явку. При этом сами избиратели находились на расстоянии.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на сайт Дистанционного электронного голосования, подобные случаи зафиксированы в Барабинском, Венгеровском и Болотнинском районах. Все голоса уже зафиксированы электронной системой.

Стоит отметить, что подобным образом фиксируется не вся явка, а только данные о зарегистрировавшихся для дистанционного голосования. Зачастую на подобных участках регистрируется до двух человек. Например, так произошло в деревне Белово Барабинского района, где в местном клубе удаленно своим избирательным правом воспользовались два сельчанина.

Формат электронного голосования используется в Новосибирской области впервые. Он позволяет принять участие в выборах тем, кто по той или иной причине не может прийти на избирательный участок.

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