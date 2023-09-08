Новосибирские бабушки и дедушки получат пенсии досрочно

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области, пенсия пожилым новосибирцам придет не 11, а 8 сентября. Денежные средства на банковские карты придут на следующий день после перевода финансов в банки.
В случае возникновения вопросов стоит обратиться в клиентские службы банков. При этом пенсионеры, которые получают выплаты в почтовых отделениях, получат деньги в привычные сроки.