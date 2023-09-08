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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Новосибирские пенсионеры получат деньги раньше срока

Новосибирские бабушки и дедушки получат пенсии досрочно

8 сентября 2023, 07:40
Фото: precedent.tv
Новосибирские пенсионеры получат деньги раньше срока

Новосибирские пенсионеры досрочно получат деньги 8 сентября

Новосибирским пенсионерам изменили график начисления пенсий в сентябре. Это связано с модернизацией серверов.

Как сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области, пенсия пожилым новосибирцам придет не 11, а 8 сентября. Денежные средства на банковские карты придут на следующий день после перевода финансов в банки.

В случае возникновения вопросов стоит обратиться в клиентские службы банков. При этом пенсионеры, которые получают выплаты в почтовых отделениях, получат деньги в привычные сроки.

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#Экономика#Новосибирск#Пенсии#Пенсионеры#Александр Ляхов
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