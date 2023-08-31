Новосибирцам досрочно выплатят часть детских пособий в сентябре 2023

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
«3 числа каждого месяца производится перечисление денежных средств в банки региона на выплату целого ряда пособий, которые устанавливаются органами Социального фонда. В связи с тем, что 3 число выпадает на выходной день, средства в банки на выплату данных пособий за август будут перечислены досрочно, 1 сентября», — сообщили в пресс-службе отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области.
Таким образом, новосибирцы досрочно получат выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет (получающие пособие по прежним правилам), по уходу за ребенком до полутора лет (неработающие родители) и единовременное пособие беременным женщинам и на детей в возрасте до семнадцати лет. Также 1 сентября направят ежемесячные выплаты на первого ребенка в возрасте до трех лет, выплаты членам семей военнослужащих и выплаты гражданам, подвергшихся действию радиационного излучения.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала (5 число каждого месяца) и пособие по уходу для работающих граждан (8 число каждого месяца) будут перечислены в сентябре по графику.