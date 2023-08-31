atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Новосибирские семьи получат ряд пособий досрочно

Новосибирцам досрочно выплатят часть детских пособий в сентябре 2023

31 августа 2023, 08:50
Фото: 1MI
Новосибирские семьи получат ряд пособий досрочно
Новосибирские семьи с детьми получат часть выплат на несовершеннолетних досрочно. Причиной этому стали особенности календаря.
«3 числа каждого месяца производится перечисление денежных средств в банки региона на выплату целого ряда пособий, которые устанавливаются органами Социального фонда. В связи с тем, что 3 число выпадает на выходной день, средства в банки на выплату данных пособий за август будут перечислены досрочно, 1 сентября», — сообщили в пресс-службе отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области.
График выплаты детских пособий с 1 сентября 2023 года: полный список
Узнать подробнее

Таким образом, новосибирцы досрочно получат выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет (получающие пособие по прежним правилам), по уходу за ребенком до полутора лет (неработающие родители) и единовременное пособие беременным женщинам и на детей в возрасте до семнадцати лет. Также 1 сентября направят ежемесячные выплаты на первого ребенка в возрасте до трех лет, выплаты членам семей военнослужащих и выплаты гражданам, подвергшихся действию радиационного излучения.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала (5 число каждого месяца) и пособие по уходу для работающих граждан (8 число каждого месяца) будут перечислены в сентябре по графику.

Выплата 10 000 рублей к школе: кто точно получит в 2023, рассказали в Минтруда НСО
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
#Общество#Новосибирск#Дети#Выплаты#Семьи#Пособия#Александр Ляхов
Подпишитесь
В Новосибирске назвали новое место работы экс-министра образования Федорчука
Сегодня, 04:47
«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
29 августа, 02:30
Сколько получают директора элитных школ Новосибирска: рейтинг к 1 сентября
Сегодня, 01:20
Список лекарств, запрещенных к продаже в аптеках с 1 сентября 2023 без рецепта
Вчера, 10:05
Стала известна причина смерти 30-летней администратора болельщиков ХК «Сибирь»
Вчера, 12:34
Тема классного часа 1 сентября 2023 утверждена Минобразования Новосибирской области
Сегодня, 02:27