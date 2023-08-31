Новосибирцам досрочно выплатят часть детских пособий в сентябре 2023

Таким образом, новосибирцы досрочно получат выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет (получающие пособие по прежним правилам), по уходу за ребенком до полутора лет (неработающие родители) и единовременное пособие беременным женщинам и на детей в возрасте до семнадцати лет. Также 1 сентября направят ежемесячные выплаты на первого ребенка в возрасте до трех лет, выплаты членам семей военнослужащих и выплаты гражданам, подвергшихся действию радиационного излучения.