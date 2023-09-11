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Подростки могли упасть с балкона

«Могло кончиться плохо»: в Новосибирске подростки болтались на перилах балкона

11 сентября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Подростки могли упасть с балкона
В Новосибирске произошел вопиющий случай. Подростки устроили опасные игры на балконе восемнадцатого этажа.

Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел 9 сентября в многоквартирном доме по улице Лазурная, 28. Трое несовершеннолетних болтались на перилах балкона и сбрасывали оттуда мусор на головы прохожим. Кроме того, они передразнивали малышню, собравшуюся внизу.

В итоге расшалившуюся молодежь пришлось разгонять бдительной соседке.

«Я вышла и накричала на них. Родители потом были в шоке от увиденного, серьезно с ними поговорили. Но все могло закончиться гораздо хуже», — рассказала сибирячка.
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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Игры#Подростки#Александр Ляхов
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