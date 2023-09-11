«Могло кончиться плохо»: в Новосибирске подростки болтались на перилах балкона

Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел 9 сентября в многоквартирном доме по улице Лазурная, 28. Трое несовершеннолетних болтались на перилах балкона и сбрасывали оттуда мусор на головы прохожим. Кроме того, они передразнивали малышню, собравшуюся внизу.