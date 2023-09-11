«Могло кончиться плохо»: в Новосибирске подростки болтались на перилах балкона

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошел 9 сентября в многоквартирном доме по улице Лазурная, 28. Трое несовершеннолетних болтались на перилах балкона и сбрасывали оттуда мусор на головы прохожим. Кроме того, они передразнивали малышню, собравшуюся внизу.
В итоге расшалившуюся молодежь пришлось разгонять бдительной соседке.
«Я вышла и накричала на них. Родители потом были в шоке от увиденного, серьезно с ними поговорили. Но все могло закончиться гораздо хуже», — рассказала сибирячка.