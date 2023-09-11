В Новосибирске мародеры разобрали железную дорогу ради корма для кошек

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Этот инцидент произошел 9 сентября недалеко от одной их железнодорожных станций в Ленинском районе. Во время патрулирования гвардейцы заметили мужчину и двух женщин, которые снимали скобы с рельсов.
«Они рассказали, что хотели после продать похищенное. На вырученные деньги купить алкоголь и корм для семерых кошек», — уточнили в агентстве безопасности.
Мародеров задержали и передали сотрудникам Росгвардии. Их ждет наказание.
Напомним, ранее в Новосибирске взяли под стражу 17-летнего парня, устроившего диверсию на железной дороге. Он в конце лета поджег релейный шкаф.