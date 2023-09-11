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Новосибирцы разобрали рельсы с железной дороги

В Новосибирске мародеры разобрали железную дорогу ради корма для кошек

11 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Новосибирцы разобрали рельсы с железной дороги
Трое нарушителей разобрали рельсы с железной дороги, чтобы потом продать в Новосибирске. Их поймали бойцы агентства «Гвардия».

Этот инцидент произошел 9 сентября недалеко от одной их железнодорожных станций в Ленинском районе. Во время патрулирования гвардейцы заметили мужчину и двух женщин, которые снимали скобы с рельсов.

«Они рассказали, что хотели после продать похищенное. На вырученные деньги купить алкоголь и корм для семерых кошек», — уточнили в агентстве безопасности.

Мародеров задержали и передали сотрудникам Росгвардии. Их ждет наказание.

Напомним, ранее в Новосибирске взяли под стражу 17-летнего парня, устроившего диверсию на железной дороге. Он в конце лета поджег релейный шкаф.

В Новосибирске 17-летний подросток-диверсант попался при поджоге релейных шкафов
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Железная дорога#Инцидент#Росгвардия
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