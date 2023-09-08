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Парень устроил диверсию

В Новосибирске 17-летний подросток-диверсант попался при поджоге релейных шкафов

8 сентября 2023, 05:10
Фото: 1MI
Парень устроил диверсию

В Новосибирске 17-летний подросток-диверсант арестован за поджог релейных шкафов

17-летний студент колледжа в Новосибирске обвиняется в диверсии, подробности сообщают в Управлении судебного департамента по региону.

В Новосибирске подростку, которого обвиняют в диверсии на железной дороге, избрали меру пресечения. Районный суд принял решение заключить 17-летнего студента новосибирского колледжа под стражу до 6 ноября 2023 года.

По данным Управления судебного департамента по региону, инцидент произошел 25 августа. Неизвестный атаковал релейный шкаф и вывел его из строя на участке между станциями «Новосибирск-Западный» и «Обь».

На следующий день на этом же участке произошел поджог другого релейного шкафа. Подозреваемого задержали 6 сентября. Однако постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу.

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