В Новосибирске 17-летний подросток-диверсант попался при поджоге релейных шкафов

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Новосибирске подростку, которого обвиняют в диверсии на железной дороге, избрали меру пресечения. Районный суд принял решение заключить 17-летнего студента новосибирского колледжа под стражу до 6 ноября 2023 года.
По данным Управления судебного департамента по региону, инцидент произошел 25 августа. Неизвестный атаковал релейный шкаф и вывел его из строя на участке между станциями «Новосибирск-Западный» и «Обь».
На следующий день на этом же участке произошел поджог другого релейного шкафа. Подозреваемого задержали 6 сентября. Однако постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу.