Девочка-подросток перелезла через перила Октябрьского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Ленинском районе Новосибирска заметили девочку, которая перелезла через ограждение Октябрьского моста. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети ВКонтакте.
Сообщается, что за ограждением находилась 14-летняя девочка. После того, как ее достали оттуда, с ней была проведена профилактическая беседа.
Подростка передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи.