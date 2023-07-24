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Девочка-подросток перелезла через перила Октябрьского моста в Новосибирске

24 июля 2023, 04:57
Фото: atas.info
Девочку спасли
14-летняя девочка была замечена за ограждением Октябрьского моста в Новосибирске, ей оказали помощь спасатели.

В Ленинском районе Новосибирска заметили девочку, которая перелезла через ограждение Октябрьского моста. Информацию об этом опубликовали в сообществе «Спасатели МАСС (16+)» в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что за ограждением находилась 14-летняя девочка. После того, как ее достали оттуда, с ней была проведена профилактическая беседа.

Подростка передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи.

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#Эмилия Губарева#Октябрьский мост#Полиция#Новосибирск#Дети#Подростки#Общество
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