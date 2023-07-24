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Под Новосибирском ребенок сидел на краю открытого окна — что известно

24 июля 2023, 01:17
Фото: 1MI
Все закончилось благополучно

Под Новосибирском ребенок сидел на краю окна квартиры

Ребёнок под Новосибирском вылез в открытое окно квартиры, но был спасён прохожими, которые затащили его обратно внутрь.

В городе Обь, что расположен неподалеку от Новосибирска, был замечен маленький ребёнок, который сидел на краю открытого окна своей квартиры. Информацию об этом событии опубликовали в Telegram-канале под названием «Новосибирск с огоньком».

Согласно сообщениям очевидцев, ребенок находился в крайне опасном положении буквально на грани жизни и смерти.

При виде этой ситуации прохожие не задумываясь поспешили в дом и стучали в дверь квартиры, однако им никто не ответил. Тогда кто-то из свидетелей происшествия все-таки затащил его обратно внутрь квартиры.

Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ
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