Под Новосибирском ребенок сидел на краю открытого окна — что известно

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:52
В городе Обь, что расположен неподалеку от Новосибирска, был замечен маленький ребёнок, который сидел на краю открытого окна своей квартиры. Информацию об этом событии опубликовали в Telegram-канале под названием «Новосибирск с огоньком».
Согласно сообщениям очевидцев, ребенок находился в крайне опасном положении буквально на грани жизни и смерти.
При виде этой ситуации прохожие не задумываясь поспешили в дом и стучали в дверь квартиры, однако им никто не ответил. Тогда кто-то из свидетелей происшествия все-таки затащил его обратно внутрь квартиры.