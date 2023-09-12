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Published Сегодня, 09:28

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Действия экипажа вновь подверглись критике

«Зачем в поле?»: экс-глава омского аэрохаба удивился действиям пилотов под Убинкой

12 сентября 2023, 09:28
Фото: ВК / АСТ-54
Действия экипажа вновь подверглись критике
Утром 12 сентября в поле под Новосибирском совершил экстренную посадку самолет Airbus A320. На борту находились 167 человек. Однако, по мнению бывшего директора омского аэропорта, приземление было нерациональным.
«Зачем они туда, на поле, поперлись? Не понимаю. При озвученных условиях можно было приземлиться на полосу аэропорта Омск-Центральный, ее бы хватило», — заявил Сергей Круглов порталу «Город55».

Также, по его мнению, была возможность приземлиться в аэропорту Омск-Северный. При этом экипаж понимал, что топлива до Новосибирска не хватит.

До этого действия экипажа подверг критике заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

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#Происшествия#Новосибирская область#Аэропорт#Самолет#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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