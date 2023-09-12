«Зачем в поле?»: экс-глава омского аэрохаба удивился действиям пилотов под Убинкой

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
«Зачем они туда, на поле, поперлись? Не понимаю. При озвученных условиях можно было приземлиться на полосу аэропорта Омск-Центральный, ее бы хватило», — заявил Сергей Круглов порталу «Город55».
Также, по его мнению, была возможность приземлиться в аэропорту Омск-Северный. При этом экипаж понимал, что топлива до Новосибирска не хватит.
До этого действия экипажа подверг критике заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.