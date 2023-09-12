Задержки рейсов, овербукинг, аварийные посадки: громкие ЧП «Уральских авиалиний»

Сегодня на всю страну гремит история с жесткой посадкой Airbus A320 в поле под Новосибирском. Предварительно установлено, что причиной ЧП стал отказ гидросистемы. Всего было 167 пассажиров, включая детей разных возрастов, даже младенцев. Никто серьезно не пострадал, пилоты справились со своей задачей. Но пережитый ужас пассажиры уже не забудут никогда.