Задержки рейсов, овербукинг, аварийные посадки: громкие ЧП «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Подобные инциденты, связанный с жесткой посадкой самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле, уже случались ранее. Два ЧП произошли с промежутком в несколько месяцев в 2019 году.
Пассажиры никогда не забудут, как 15 августа на Airbus A321 экстренно приземлились в кукурузном поле под Жуковским. Они летели из Москвы в Симферополь. Лайнер врезался в птиц и повредил оба двигателя. Пилотам пришлось принимать оперативно решение о посадке вне аэропорта. В итоге никто не пострадал.
Чуть позже, 28 декабря, другой самолет, летевший уже из Екатеринбурга в Симферополь, совершил аварийную посадку из-за нехватки топлива. При этом лайнер прокружил в небе около 3,5 часов и только потом приземлился благополучно.
Сегодня на всю страну гремит история с жесткой посадкой Airbus A320 в поле под Новосибирском. Предварительно установлено, что причиной ЧП стал отказ гидросистемы. Всего было 167 пассажиров, включая детей разных возрастов, даже младенцев. Никто серьезно не пострадал, пилоты справились со своей задачей. Но пережитый ужас пассажиры уже не забудут никогда.
Часто от пассажиров «УралАвиа» можно услышать жалобы на регулярные задержки вылетов и прилетов. Однажды авиакомпанию даже прозвали самой непунктуальной среди других.
«У них постоянно задерживаются рельсы и бесконечно меняются номера выходов на посадку. Еще регулярно теряются чемоданы. „УралАвиа“ этим славится», — рассказал читатель Atas.info.
А вот какие отзывы пишут другие пассажиры «УралАвиа»:
«Рейс задержали более чем на 12 часов. 3 раза меняли время вылета. К людям наплевательское отношение. Ужасно. Большей этой компанией я не полечу никогда»;
«Задержали рейс на два с половиной часа из-за „позднего прилета самолёта“. Летели вечером, с ребёнком, опоздали на последний аэроэкспресс, насколько приятно тащить по автобусами и метро в 12 ночи сонного ребёнка и чемодан, думаю, объяснять не нужно. Никогда больше не получу этой авиакомпанией, пусть подавятся своими билетами»;
«Самая худшая авиакомпания в России!!! Рейс у нас был Сочи — Москва 08.08.2023 в 11:55. В аэропорт прибыли во время. Ждали, когда объявят посадку на рейс, но объявления не было. Узнав о посадке у стойки информации, мне пришлось бежать через весь аэропорт с ребенком. В итоге прибежала на посадку в 11:33 (посадка закончилась в 11:30). У нас перед носом закрыли двери и автобус уехал с пассажирами на посадку в самолет. Меня с ребенком не стали сажать. Даже когда пассажиры опаздывают, всегда объявляют на какую стойку подойти, а здесь даже не было объявлений для опоздавших пассажиров!!! итоге „Уральские авиалинии“ у меня украли 20420 р. (стоимость билета). Лишь бы содрать деньги. Выбор места платно, предлагают только воду в салоне. Не рекомендую летать этой авиакомпанией».
Множество скандалов случалось в истории «Уральских авиалиний» из-за овербукинга. Несколько лет назад на самолет из Омска до Москвы не пустили пару пенсионеров. Они торопились на свадьбу к внуку.
Как выяснилось, для них не хватило мест на борту. Компания распродала все билеты в надежде, что кто-то из пассажиров опоздает, но в итоге пришли все и даже с лихвой — это и есть настоящий овербукинг.
А когда-то в Чите на лайнер не пустили 25 пассажиров по аналогичной причине. Этот инцидент расследовала прокуратура, авиакомпанию тогда оштрафовали на кругленькую сумму.
Также в соцсетях часто жалуются на персонал авиакомпании, который может перепутать выходы на посадку, совершить ошибку при внесении личных данных клиентов в компьютер и прочее.
Однажды на стойке регистрации в аэропорту «Кольцово» работники «Уральских авиалиний» перепутали тезок. Они отказали им в посадке.
Пассажирам пришлось ехать в головной офис, где им бесплатно оформили билеты на другой рейс. Только полетели они не прямо в Краснодар, как планировали, а в Геленджик с пересадкой.
Стоит отметить, подобным грешат многие популярные сибирские авиакомпании.