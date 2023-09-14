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В Академгородке продают пентхаус с видом на Обское море за 80 млн рублей

В Академгородке продают пентхаус с видом на Обское море за 80 млн рублей

14 сентября 2023, 07:58
Фото: cian.ru
Двухуровневый пентхаус с видом на Обское море в центре Академгородка Новосибирска выставили на продажу за 80 000 000 рублей. Объявление опубликовано на сайте «Циан».

Эта квартира, площадью 266 квадратных метров, занимает два последних этажа в престижном доме на проспекте Академика Коптюга, 7. Из окон открывается вид на Новосибирское водохранилище, НГУ и Технопарк.

Фото: cian.ru

Продавец отмечает, что все комнаты, а их 5, изолированы для удобства жителей. Для зонирования сооружен подиум, с которого можно выйти на террасу.

В центральной части квартиры стоит огромный диван для всей семьи, а напротив весит плазменный телевизор. Также есть лаунж-зона в восточном стиле с дровяной печью и глубоким низким диваном у окна — оттуда открывается вид на лес.

Еще в пентхаусе есть своя прачечная. На террасе первого уровня размещена зона барбекю. На втором этаже комнаты для членов семьи, гостей с санузлами, гардеробными и выходами на террасу.

Фото: cian.ru

А такая нескромная цена, вероятно, связана также с натуральными материалами, которые использовались в отделке квартиры. Ванная комната отделана натуральным травертином. Полы в основном из паркетной доски из французского дуба и качественного широкоформатного керамогранита с подогревом. Много деревянной отделки и отделки из панелей, покрытых натуральным деревянным шпоном благородных пород. Вся встроенная мебель ручной работой по индивидуальным проектам.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Обское море#Квартира#Пентхаус
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