В Академгородке продают пентхаус с видом на Обское море за 80 млн рублей

А такая нескромная цена, вероятно, связана также с натуральными материалами, которые использовались в отделке квартиры. Ванная комната отделана натуральным травертином. Полы в основном из паркетной доски из французского дуба и качественного широкоформатного керамогранита с подогревом. Много деревянной отделки и отделки из панелей, покрытых натуральным деревянным шпоном благородных пород. Вся встроенная мебель ручной работой по индивидуальным проектам.