В Академгородке продают пентхаус с видом на Обское море за 80 млн рублей

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Эта квартира, площадью 266 квадратных метров, занимает два последних этажа в престижном доме на проспекте Академика Коптюга, 7. Из окон открывается вид на Новосибирское водохранилище, НГУ и Технопарк.
Продавец отмечает, что все комнаты, а их 5, изолированы для удобства жителей. Для зонирования сооружен подиум, с которого можно выйти на террасу.
В центральной части квартиры стоит огромный диван для всей семьи, а напротив весит плазменный телевизор. Также есть лаунж-зона в восточном стиле с дровяной печью и глубоким низким диваном у окна — оттуда открывается вид на лес.
Еще в пентхаусе есть своя прачечная. На террасе первого уровня размещена зона барбекю. На втором этаже комнаты для членов семьи, гостей с санузлами, гардеробными и выходами на террасу.
А такая нескромная цена, вероятно, связана также с натуральными материалами, которые использовались в отделке квартиры. Ванная комната отделана натуральным травертином. Полы в основном из паркетной доски из французского дуба и качественного широкоформатного керамогранита с подогревом. Много деревянной отделки и отделки из панелей, покрытых натуральным деревянным шпоном благородных пород. Вся встроенная мебель ручной работой по индивидуальным проектам.