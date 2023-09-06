В Новосибирске продают пентхаус у НОВАТА за 36 млн рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Площадь жилья составляет почти 250 кв. метров. Оно находится в доме на Орджоникидзе, а это самый центр мегаполиса.
В объявлении на N1.ru, продавец заявляет, что квартира стоит своих денег, напомним это 36 млн рублей. Она в два этажа, есть терраса, мебель дизайнерская, которую выбирал немецкий архитектор.
На первом уровне пентхауса расположена кухня со столовой. Также там есть огромная лоджия. В комнатах санузлы, две детские, большая гардеробная и игровая зона.
На втором уровне даже есть кинотеатр. Во всех комнатах кондиционеры.