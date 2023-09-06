atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Шикарный пентхаус продают в центре Новосибирска

В Новосибирске продают пентхаус у НОВАТА за 36 млн рублей

6 сентября 2023, 07:26
Фото: N1.ru
Шикарный пентхаус продают в центре Новосибирска
Шикарный пентхаус с видом на оперный театр выставили на продажу в Новосибирске. Однако цена может показаться кому-то заоблачной — 36 млн рублей.

Площадь жилья составляет почти 250 кв. метров. Оно находится в доме на Орджоникидзе, а это самый центр мегаполиса.

В объявлении на N1.ru, продавец заявляет, что квартира стоит своих денег, напомним это 36 млн рублей. Она в два этажа, есть терраса, мебель дизайнерская, которую выбирал немецкий архитектор.

На первом уровне пентхауса расположена кухня со столовой. Также там есть огромная лоджия. В комнатах санузлы, две детские, большая гардеробная и игровая зона.

На втором уровне даже есть кинотеатр. Во всех комнатах кондиционеры.

Читайте также:
В НВВКУ в два раза увеличилось число курсантов из-за рубежаАферисты под видом сотрудников суддепартамента разводят должников в НовосибирскеПроблемы ливнёвок в Новосибирске решат при поддержке областного бюджета
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Объявление#Жилье#Пентхаус
Подпишитесь
«По 37 учеников в классе»: в Новосибирске показали давку в коридорах школы 217
Сегодня, 05:16
В Новосибирске еще на месяц сузят Красный проспект и перекроют ул. Коммунистическую
Сегодня, 01:55
Застрелившему пьяных хулиганов новосибирскому физику отменили оправдательный приговор
Вчера, 10:55
В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
Вчера, 10:03
Похолодание до + 8 градусов и дожди вернутся в Новосибирск через сутки
Вчера, 03:47
В Новосибирске сравнили даты включения отопления в домах за последние годы
Вчера, 09:37