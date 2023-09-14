В Новосибирске нашли труп 100-летнего ветерана на улице Забалуева

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Трупный запах 13 сентября учуяли соседи. Они прошлись по подъезду и вычислили квартиру, из которой он исходил. Там проживал в одиночестве дедушка-долгожитель.
На место вызвали спасателей так, как не смогли сами открыть дверь в жилище. Специалисты обеспечили доступ, нашли тело и передали его в полицию.
«Признаков насильственной смерти не было предварительно зафиксировано. Мужчина скончался по естественным причинам», — уточнили Atas.info в правоохранительных органах.
По словам местных жителей, ушедший в мир иной пенсионер был ветераном ВОВ. Напомним, в 2023 году самому пожилому исполнилось 110 лет, как узнал ранее Atas.info.