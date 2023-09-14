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Тело престарелого мужчины нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли труп 100-летнего ветерана на улице Забалуева

14 сентября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Тело престарелого мужчины нашли в Новосибирске
Тело престарелого мужчины нашли в квартире дома на улице Забалуева в Новосибирске. На вид усопшему было около 100 лет.

Трупный запах 13 сентября учуяли соседи. Они прошлись по подъезду и вычислили квартиру, из которой он исходил. Там проживал в одиночестве дедушка-долгожитель.

На место вызвали спасателей так, как не смогли сами открыть дверь в жилище. Специалисты обеспечили доступ, нашли тело и передали его в полицию.

«Признаков насильственной смерти не было предварительно зафиксировано. Мужчина скончался по естественным причинам», — уточнили Atas.info в правоохранительных органах.

По словам местных жителей, ушедший в мир иной пенсионер был ветераном ВОВ. Напомним, в 2023 году самому пожилому исполнилось 110 лет, как узнал ранее Atas.info.

Самому пожилому ветерану ВОВ из Новосибирской области исполнилось 110 лет
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Ветеран#Спасатели#Труп
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