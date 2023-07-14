Пьяные вагнеровцы едва не разгромили новосибирскую сауну

В итоге гвардейцам пришлось применить силу и обуздать хулиганов. Согласно инсайдерской информации, хулиганы могут являться ветеранами ЧВК «Вагнер», но так это или нет, неизвестно. После того, как пьяные новосибирцы успокоились, им пришлось покинуть сауну.