Пьяные вагнеровцы едва не разгромили новосибирскую сауну

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
«14 июля, в 02:08 в сауне, расположенной на улице Военная, была
нажата тревожная кнопка — клиенты отказывались платить за услуги 5 400
рублей», — сообщает VN.ru.
Когда гвардейцы прибыли на место происшествия, то увидели там четверых пьяных мужчин, которые явно не обрадовались их природу. В адрес сотрудников агентства прозвучали угрозы с обещаниями разорвать их на части.
В итоге гвардейцам пришлось применить силу и обуздать хулиганов. Согласно инсайдерской информации, хулиганы могут являться ветеранами ЧВК «Вагнер», но так это или нет, неизвестно. После того, как пьяные новосибирцы успокоились, им пришлось покинуть сауну.