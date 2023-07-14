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Пьяные вагнеровцы едва не разгромили новосибирскую сауну

14 июля 2023, 10:16
Фото: Агентство безопасности «ГВАРДИЯ»
Хулиганов удалось обуздать

В Новосибирске ветераны ЧВК «Вагнер» устроили пьяный дебош в сауне из-за оплаты

В Новосибирске пьяные клиенты сауны учинили дебош из-за оплаты. При этом они заявили, что являются ветеранами ЧВК «Вагнер».
«14 июля, в 02:08 в сауне, расположенной на улице Военная, была
нажата тревожная кнопка — клиенты отказывались платить за услуги 5 400
рублей», — сообщает VN.ru.

Когда гвардейцы прибыли на место происшествия, то увидели там четверых пьяных мужчин, которые явно не обрадовались их природу. В адрес сотрудников агентства прозвучали угрозы с обещаниями разорвать их на части.

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В итоге гвардейцам пришлось применить силу и обуздать хулиганов. Согласно инсайдерской информации, хулиганы могут являться ветеранами ЧВК «Вагнер», но так это или нет, неизвестно. После того, как пьяные новосибирцы успокоились, им пришлось покинуть сауну.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Гвардия#Хулиганство#Хулиганы
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