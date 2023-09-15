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Published Сегодня, 08:59

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Самые горячие события на 16-17 сентября

Пивной фестиваль и долгожданная «Барби»: афиша событий в Новосибирске

15 сентября 2023, 08:59
Фото: 1MI
Самые горячие события на 16-17 сентября
Не знаете, чем занять себя в выходной день? Atas.Info сделал подборку мероприятий на любой вкус и цвет — от громких тусовок и активных игр до уютных посиделок в кинотеатре или под гитару.

Фильмы «Барби» и «Опенгеймер»

Мировая премьера состоялась еще в июне. А сейчас вы можете насладиться этими фильмами в Новосибирске! Показы картин начались в кинотеатре «Победа». Посмотреть их можно как минимум до 17 сентября. Отметим, что сейчас стоимость билета стала сильно выше, чем обычно.

Выставка «Современники»

Экспозиция в ЦК-19 посвящена 90-летию Новосибирского Союза художников России. На выставке вас ждет более 140 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства от местных художников. Открытие состоялось еще 14 сентября в 16:00. За это время ее посетили уже сотни человек. Посмотреть на шедевры сибирского искусства можно до 15 октября.

Международный фестиваль «Книжная Сибирь»

Ежегодный, полюбившийся многим, фестиваль пройдет в ГПНТБ с 15 по 17 сентября. Посетителей ожидают десятки лекций и обсуждения с участием спикеров из разных городов, в том числе из Новосибирска, Омска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы и многих других. На фестивале вы сможете углубиться в мир книг, современной литературы и книгоиздательства.

Фестиваль «Твоя территория»

Этот уличный фестиваль для молодежи будет проходить в Театральном сквере 16 сентября с 16:00. Вас ждут интересные мастер-классы, атмосферная музыка, творческие и игровые интерактивы, розыгрыши и соревнования. Для гостей фестиваля будут открыты четыре тематические зоны с различными активностями. Мероприятие будет особенно интересно для молодых людей.

День рождения GUSI BREWERY

Пивному ресторану в Академгородке исполняется 9 лет. В честь этого заведение устраивает традиционную вечеринку с напитками, танцами и песнями. Для вас подготовлено множество развлечений: дегустация пива, фаер-шоу, концерт двух кавер-групп и многое другое. Событие пройдет на площадке перед рестораном «GUSI в Академе» 16 сентября в 15:00.

Фестиваль «Круг земной — Heimskringla»

Это, уже ставший классическим, осенний фестиваль археологии, этнографии и исторической реконструкции. Вас ждут мастер-классы, посвященные ремеслам средневековой эпохи, тир, исторические реконструкции и многое другое. Участие в мастер-классах бесплатное. На фестивале также будет работать кафе, книжная и ремесленная ярмарки. Дети смогут покататься на лошади. Самое осеннее мероприятие проходит на улице Ионосферная, 6, корп. 2, 16 сентября с 12:00 до 20:00.

Концерт группы «Грязь»

«Грязь» — группа, основанная в 2011 году вокалистом Денисом Астаповым и битмейкером Романом «Англичанином» Сащеко. Проект «Грязь» представляет свой новый альбом «По дороге в психбольницу (Часть 1)». Группа уже не раз бывала в Новосибирске. Участники коллектива отмечают, что этот город один из самых шумных и активных, поэтому и выступления здесь выходят самыми горячими. Презентация альбома состоится на концерте 16 сентября в 19:00 в лофт-парке «Подземка».

Квартирник Porto

Проект настолько полюбился новосибирцам за семь лет существования, что за всё это время разросся в отдельную встречу. Встречайтесь в уютной компании с хорошими напитками на квартирнике в руинпабе «Типография» 17 сентября в 22:00. Поделитесь своими любимыми песнями и наслаждайтесь теплой душевной атмосферой. Это именно то, что нужно в холодные осенние вечера.

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#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Фестиваль#Кино#Афиша#Концерт#Выставка#Алина Гурицкая
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