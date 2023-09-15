Пивной фестиваль и долгожданная «Барби»: афиша событий в Новосибирске

Проект настолько полюбился новосибирцам за семь лет существования, что за всё это время разросся в отдельную встречу. Встречайтесь в уютной компании с хорошими напитками на квартирнике в руинпабе «Типография» 17 сентября в 22:00. Поделитесь своими любимыми песнями и наслаждайтесь теплой душевной атмосферой. Это именно то, что нужно в холодные осенние вечера.