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Проект получит поддержку регионального правительства

Частный индустриальный парк в Новосибирске построят за 4,9 млрд рублей

16 сентября 2023, 02:25
Фото: 1MI
Проект получит поддержку регионального правительства
До конца 2030 года на деньги инвесторов индустриальный парк планируют построить в районе ОбьГЭС

Инвестиции в строительство частного индустриального парка «Мичуринский кластер» в Новосибирске составят около 4,9 млрд рублей. Строительство предполагается завершить до 2030 года в микрорайоне ОбьГЭС, сообщили в региональном Агентстве инвестиционного развития.

Площадь парка будет составлять 20 га, а общая площадь объектов — 100 тыс. кв. м. Ожидается, что резидентами парка будет создано около 1 тысяч рабочих мест.

Проект одобрили в ходе заседания Совете по инвестициям при губернаторе региона, говорится в сообщении.

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#Бизнес#Новосибирск#Строительство#ОбьГЭС#Площадка
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