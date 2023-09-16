Частный индустриальный парк в Новосибирске построят за 4,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Инвестиции в строительство частного индустриального парка «Мичуринский кластер» в Новосибирске составят около 4,9 млрд рублей. Строительство предполагается завершить до 2030 года в микрорайоне ОбьГЭС, сообщили в региональном Агентстве инвестиционного развития.
Площадь парка будет составлять 20 га, а общая площадь объектов — 100 тыс. кв. м. Ожидается, что резидентами парка будет создано около 1 тысяч рабочих мест.
Проект одобрили в ходе заседания Совете по инвестициям при губернаторе региона, говорится в сообщении.