Частный индустриальный парк в Новосибирске построят за 4,9 млрд рублей

Инвестиции в строительство частного индустриального парка «Мичуринский кластер» в Новосибирске составят около 4,9 млрд рублей. Строительство предполагается завершить до 2030 года в микрорайоне ОбьГЭС, сообщили в региональном Агентстве инвестиционного развития.