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Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В рамках фестиваля запланировано около 150 мероприятий

В Новосибирске начал работу международный фестиваль «Книжная Сибирь»

16 сентября 2023, 03:20
Фото: 1MI
В рамках фестиваля запланировано около 150 мероприятий
На площадке ГПНТБ СО РАН прошло торжественное открытие традиционного книжного фестиваля

В рамках фестиваля «Книжная Сибири-2023» пройдет выставка-ярмарка литературы, конкурс «Книга года», фестиваль детской книги, запланированы встречи с писателями и представителями книжных издательств.

На церемонии открытия фестиваля напомнили, что Новосибирская область носит звание «Самый читающий регион России». По словам организаторов, в этом есть и вклад фестиваля, который каждый год объединяет своей площадке участников из разных регионов России и других стран.

Всего в ходе фестиваля запланировано более 150 событий, с полной программой можно ознакомиться здесь.

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#Культура#Новосибирск#Фестиваль#Книги#ГПНТБ
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