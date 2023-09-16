В Новосибирске начал работу международный фестиваль «Книжная Сибирь»

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:23
В рамках фестиваля «Книжная Сибири-2023» пройдет выставка-ярмарка литературы, конкурс «Книга года», фестиваль детской книги, запланированы встречи с писателями и представителями книжных издательств.
На церемонии открытия фестиваля напомнили, что Новосибирская область носит звание «Самый читающий регион России». По словам организаторов, в этом есть и вклад фестиваля, который каждый год объединяет своей площадке участников из разных регионов России и других стран.
Всего в ходе фестиваля запланировано более 150 событий, с полной программой можно ознакомиться здесь.