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В Новосибирске освятили пожарную технику

В Новосибирске освятили новую технику МЧС

16 сентября 2023, 09:18
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
В Новосибирске освятили пожарную технику
В Новосибирске произошло освящение пожарных автоцистерн МЧС. Мероприятие состоялось в Вознесенском кафедральном соборе.
«Семь новых пожарных автоцистерн освятили в Новосибирске. Новая техника совсем недавно поступила на вооружение в пожарно-спасательные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Освящение техники производил лично митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Все автомобили уже прошли испытания и используются в профессиональной деятельности спасателей.

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#Общество#Новосибирск#Православие#Церковь#МЧС#Александр Ляхов#РПЦ
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