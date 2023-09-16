В Новосибирске освятили новую технику МЧС

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
«Семь новых пожарных автоцистерн освятили в Новосибирске. Новая техника совсем недавно поступила на вооружение в пожарно-спасательные части Новосибирска, Бердска, Краснообска и Искитима», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Освящение техники производил лично митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Все автомобили уже прошли испытания и используются в профессиональной деятельности спасателей.