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В Купинском районе появился памятник князю Владимиру

В Купинском районе появился памятник князю Владимиру в полный рост

14 сентября 2023, 11:07
Фото: Официальный паблик администрации Купинского района «ВКонтакте» (скриншот видео)
В Купинском районе появился памятник князю Владимиру
В Купинском районе установили памятник князю Владимиру. Его создал скульптор Эдуард Добровольский.
«Сегодня произошло важное событие для Купинцев — установка памятника Святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси — от благодарных потомков на Новособорной площади», — сообщается в официальном паблике администрации Купинского района в социальной сети «ВКонтакте».
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Инициатива установки памятника в полный рост принадлежит главе района Владимиру Шубникову и священнику Карасукской и Ордынской епархии иеромонаху Мелхиседеку. Арт-объект освятят на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.

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Средства на памятник выделил уроженец Купино и почетный гражданин Купинского района Александр Зюриков. Скульптуру создал местный ваятель Эдуард Добровольский. При это м проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города, численностью до 20 тысяч человек» национального проекта «Жилье и городская среда».

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