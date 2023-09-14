В Купинском районе появился памятник князю Владимиру в полный рост

Средства на памятник выделил уроженец Купино и почетный гражданин Купинского района Александр Зюриков. Скульптуру создал местный ваятель Эдуард Добровольский. При это м проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города, численностью до 20 тысяч человек» национального проекта «Жилье и городская среда».