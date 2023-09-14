В Купинском районе появился памятник князю Владимиру в полный рост

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
«Сегодня произошло важное событие для Купинцев — установка памятника Святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси — от благодарных потомков на Новособорной площади», — сообщается в официальном паблике администрации Купинского района в социальной сети «ВКонтакте».
Инициатива установки памятника в полный рост принадлежит главе района Владимиру Шубникову и священнику Карасукской и Ордынской епархии иеромонаху Мелхиседеку. Арт-объект освятят на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.
Средства на памятник выделил уроженец Купино и почетный гражданин Купинского района Александр Зюриков. Скульптуру создал местный ваятель Эдуард Добровольский. При это м проект победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города, численностью до 20 тысяч человек» национального проекта «Жилье и городская среда».