В Новосибирске поставили памятник святой Матроне

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
«На территории нашего храма (Магистральная, 9) установили памятник святой Матроне», — сообщается в паблике «Пашино FM | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Информацию подтвердили в Новосибирской епархии. Как рассказали VN.ru представители митрополии, памятник появился на территории храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Официальное открытие и освящение запланировано на конец сентября.