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В Новосибирске поставили памятник святой Матроне

7 августа 2023, 07:22
Фото: ВК / Записки святой блаженной Матроне Московской
В Новосибирске поставили памятник Матроне Московской
В Новосибирске появился памятник святой Матроне Московской. Его поставили на территории одного из храмов в Калининском районе.
«На территории нашего храма (Магистральная, 9) установили памятник святой Матроне», — сообщается в паблике «Пашино FM | Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Информацию подтвердили в Новосибирской епархии. Как рассказали VN.ru представители митрополии, памятник появился на территории храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Официальное открытие и освящение запланировано на конец сентября.

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#Культура#Александр Ляхов#Памятник#Православие
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