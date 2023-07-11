В Октябрьском районе Новосибирска продолжается благоустройство территории сквера Героев Донбасса. Работы начались еще в прошлом году методом «народной стройки». Позже обустройство сквера продолжилось за счет городского бюджета. В общей сложности для этого было выделено 36 млн рублей. Уже установлено освещение, в текущем году планируется заасфальтировать дорожки, сделать площадку для выгула собак, заложить основания для детской и спортивной площадок, установить тревожные кнопки вызова полиции.