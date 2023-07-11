Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Октябрьском районе Новосибирска продолжается благоустройство территории сквера Героев Донбасса. Работы начались еще в прошлом году методом «народной стройки». Позже обустройство сквера продолжилось за счет городского бюджета. В общей сложности для этого было выделено 36 млн рублей. Уже установлено освещение, в текущем году планируется заасфальтировать дорожки, сделать площадку для выгула собак, заложить основания для детской и спортивной площадок, установить тревожные кнопки вызова полиции.
В ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что финальный этап благоустройства запланирован на 2024 год. Он предусматривает монтаж оборудования спортивной и игровой площадок, установку камер наблюдения, скамеек и урн.
«В будущем на территории сквера планируется установить памятник, соответствующий его названию, — Героям Донбасса. Каким именно он будет, пока неясно, определим в конкурсном порядке», — рассказал глава муниципалитета.
Мэр добавил, что благоустройство сквера идет не только за счет городского бюджета, но и с привлечением инвестиций от застройщиков, которые ведут развитие соседних территорий.