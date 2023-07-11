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В Новосибирске установят памятник бойцам СВО в сквере Героев Донбасса

11 июля 2023, 05:22
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Благоустройсто ранее запущенной территории идет с 2022 года
В 2024 году на территории сквера Героев Донбасса в Октябрьском районе появится памятник воинам–участникам специальной военной операции на Украине

В Октябрьском районе Новосибирска продолжается благоустройство территории сквера Героев Донбасса. Работы начались еще в прошлом году методом «народной стройки». Позже обустройство сквера продолжилось за счет городского бюджета. В общей сложности для этого было выделено 36 млн рублей. Уже установлено освещение, в текущем году планируется заасфальтировать дорожки, сделать площадку для выгула собак, заложить основания для детской и спортивной площадок, установить тревожные кнопки вызова полиции.

В ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что финальный этап благоустройства запланирован на 2024 год. Он предусматривает монтаж оборудования спортивной и игровой площадок, установку камер наблюдения, скамеек и урн.

Анатолий Локоть проинспектировал ход работ по благоустройствуАнатолий Локоть проинспектировал ход работ по благоустройству
Анатолий Локоть проинспектировал ход работ по благоустройству
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

«В будущем на территории сквера планируется установить памятник, соответствующий его названию, — Героям Донбасса. Каким именно он будет, пока неясно, определим в конкурсном порядке», — рассказал глава муниципалитета.

Мэр добавил, что благоустройство сквера идет не только за счет городского бюджета, но и с привлечением инвестиций от застройщиков, которые ведут развитие соседних территорий.

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#Благоустройство#Сквер#Памятник#Город#Новосибирск
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