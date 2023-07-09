Новосибирцам показали проект нового сквера «Крылья Сибири» в Железнодорожном районе

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова представила жителям города проект нового сквера «Крылья Сибири» в Железнодорожном районе. Она опубликовала пост с информацией о проекте в своем личном Telegram-канале.
По словам политика, обсуждение проекта продолжалось несколько месяцев, и теперь он готов к представлению общественности. В ближайшее время его выложат на обсуждение на портал «Зеленый Новосибирск», а затем приступят к его реализации подрядчики компании S7.
Из иллюстраций видно, что в сквере установят разнообразные сидения и скамейки, проложат тропинки и тротуары из брусчатки, а также создадут газон. Будет обеспечено красивое ночное освещение и различные интересные конструкции, такие как «световые качели» и зеркальный шар.