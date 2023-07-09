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Новосибирцам показали проект нового сквера «Крылья Сибири» в Железнодорожном районе

9 июля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Парк начнут строить в 2023 году
В Новосибирске в Железнодорожном районе показали проект сквера «Крылья Сибири»: в нем предусмотрены различные сидения и скамейки, тропинки и тротуары из брусчатки, газоны, ночное освещение и инсталляции, такие как «световые качели» и зеркальный шар.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова представила жителям города проект нового сквера «Крылья Сибири» в Железнодорожном районе. Она опубликовала пост с информацией о проекте в своем личном Telegram-канале.

По словам политика, обсуждение проекта продолжалось несколько месяцев, и теперь он готов к представлению общественности. В ближайшее время его выложат на обсуждение на портал «Зеленый Новосибирск», а затем приступят к его реализации подрядчики компании S7.

Из иллюстраций видно, что в сквере установят разнообразные сидения и скамейки, проложат тропинки и тротуары из брусчатки, а также создадут газон. Будет обеспечено красивое ночное освещение и различные интересные конструкции, такие как «световые качели» и зеркальный шар.

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Фото: Анна Терешкова
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#Эмилия Губарева#Парк#Сквер#Общество#Город#Новосибирск
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