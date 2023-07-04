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Что будет в «Чербузах» — мэрия представила дизайн-проект нового парка

4 июля 2023, 13:58
Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска
Новосибирцам показали проект уникального парка

Виноград и зоны отдыха: новосибирцам показали дизайн-проект парка «Чербузы»

Новосибирцам представили дизайн-проект нового парка в Советском районе. Он получил рабочее название «Чербузы».
«Опубликован дизайн-проект благоустройства парка с рабочим названием
„Чербузы“, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Будущий парк «Чербузы» расположится на территории от станции метро «Сеятель» до улицы Кутателадзе в микрорайоне «Щ» Советского района. Общая площадь территории составит тринадцать гектаров.

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Символом парка заявлено Мировое древо. Древо жизни изображено на гербе Чувашии и является символом плодородия и жизненной силы. На гербе Чувашии Мировое древо входит в традиционный орнамент, также рядом изображена лоза хмеля.

Чувашский аспект здесь неслучаен, поскольку на месте будущего парка располагалась деревня Чербузы. Чуваши переехали в Новосибирск после печально известного голода в Поволжье в 1920-х годах. Официальное название деревни — «Березовый лог», в переводе с чувашского Чербузы означает «Источник».

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В первую очередь дизайнеры планируют как следует озеленить территорию. Перед этим будут срублены все аварийные деревья и значительно сокращены площади клена ясенелистного. В парке «Чарбузы» продлят ивовую рощу вдоль ручья Чербузы, высадят черемуху, яблони, барбарис, калину, рябину и боярышник.

При этом промышленные территории облагородят красивейшими живыми изгородями из винограда и сирени. На склонах планируется оформить цветочные композиции.

В планах у авторов проекта высадить прямо на входе в парк ели, соединенные между собой подвесными светильниками в форме гирлянд. В «Чебузах» появятся особые луговые газоны из клевера, донника и цикория.

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В рамках реконструкции будут полностью снесены гаражи. Велодорожка будет закольцована, на поляне у ручья построят детскую площадку в экостиле. Для новосибирцев создадут общественное пространство с сетью кофеен, спортивной зоной с воркаутом, местом для выгула собак и сценой для публичных мероприятий.

Зона с инженерными сетями превратится в арт-площадку для любителей граффити и стрит-арта. Также планируется оборудовать голубятню.

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В будущий парк впишется и транзитная зона. Вдоль нее создадут девятнадцать станций отдыха с лавочками и урнами. К ним прочертят удобные тропинки.

Полностью ознакомиться с дизайн-проектом можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/tfSKo_5XrXkoOg.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Парк#Проект#Мэрия Новосибирска
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