Что будет в «Чербузах» — мэрия представила дизайн-проект нового парка

В рамках реконструкции будут полностью снесены гаражи. Велодорожка будет закольцована, на поляне у ручья построят детскую площадку в экостиле. Для новосибирцев создадут общественное пространство с сетью кофеен, спортивной зоной с воркаутом, местом для выгула собак и сценой для публичных мероприятий.