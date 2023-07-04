Что будет в «Чербузах» — мэрия представила дизайн-проект нового парка

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
«Опубликован дизайн-проект благоустройства парка с рабочим названием
„Чербузы“, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Будущий парк «Чербузы» расположится на территории от станции метро «Сеятель» до улицы Кутателадзе в микрорайоне «Щ» Советского района. Общая площадь территории составит тринадцать гектаров.
Символом парка заявлено Мировое древо. Древо жизни изображено на гербе Чувашии и является символом плодородия и жизненной силы. На гербе Чувашии Мировое древо входит в традиционный орнамент, также рядом изображена лоза хмеля.
Чувашский аспект здесь неслучаен, поскольку на месте будущего парка располагалась деревня Чербузы. Чуваши переехали в Новосибирск после печально известного голода в Поволжье в 1920-х годах. Официальное название деревни — «Березовый лог», в переводе с чувашского Чербузы означает «Источник».
В первую очередь дизайнеры планируют как следует озеленить территорию. Перед этим будут срублены все аварийные деревья и значительно сокращены площади клена ясенелистного. В парке «Чарбузы» продлят ивовую рощу вдоль ручья Чербузы, высадят черемуху, яблони, барбарис, калину, рябину и боярышник.
При этом промышленные территории облагородят красивейшими живыми изгородями из винограда и сирени. На склонах планируется оформить цветочные композиции.
В планах у авторов проекта высадить прямо на входе в парк ели, соединенные между собой подвесными светильниками в форме гирлянд. В «Чебузах» появятся особые луговые газоны из клевера, донника и цикория.
В рамках реконструкции будут полностью снесены гаражи. Велодорожка будет закольцована, на поляне у ручья построят детскую площадку в экостиле. Для новосибирцев создадут общественное пространство с сетью кофеен, спортивной зоной с воркаутом, местом для выгула собак и сценой для публичных мероприятий.
Зона с инженерными сетями превратится в арт-площадку для любителей граффити и стрит-арта. Также планируется оборудовать голубятню.
В будущий парк впишется и транзитная зона. Вдоль нее создадут девятнадцать станций отдыха с лавочками и урнами. К ним прочертят удобные тропинки.
Полностью ознакомиться с дизайн-проектом можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/tfSKo_5XrXkoOg.