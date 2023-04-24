Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
22 апреля во время Ленинского субботника мэр Анатолий Локоть вместе с неравнодушными новосибирцами приводил в порядок территорию будущего парка «Каменка», первый этап строительства которого планируется завершить в этом году. Это будет уникальный ландшафтный парк, который создается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Парк расположится в пойме малой новосибирской реки Каменки на площади более 13 гектаров и будет первым в России затопляемым ландшафтным парком. В подтопляемой части будут сделаны пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка их не скрывало водой. На территории парка обустроят спортивную площадку, прокат спортивного инвентаря, места отдыха, установят освещение, а также две огороженных площадки для выгула собак. Завершение работ намечено на октябрь 2023 года.
В Новосибирске на территории будущего парка в пойме реки Каменки продолжаются работы по строительству визит-центра, пункта проката, общественной уборной, смотровой площадки, пешеходных мостов и арт-объектов. Также ведутся работы по устройству водоснабжения, настилу дорожек в подтопляемой части парка.
Проект парка был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В марте 2018 года горожане проголосовали эа создание парка «Каменка». Ранее по этой федеральной программе были благоустроены парк возле Монумента Славы, Заельцовский парк, Затулинский парк, Михайловская набережная. Новосибирск участвует в программе пять лет, за это время благоустроено более 250 дворов и 700 тыс. кв. м пространств общественного значения.
Ранее мэр Анатолий Локоть пригласил горожан на субботник 22 апреля, чтобы навести генеральную уборку улиц и общественных пространств после зимы.