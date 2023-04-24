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Первый этап строительных работ в парке «Каменка» завершится в октябре 2023 года

24 апреля 2023, 11:28
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Анатолий Локоть принял участие в субботнике

В Новосибирске назвали сроки завершения первого этапа строительства парка «Каменка»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть участвовал в традиционном весеннем субботнике на территории будущего парка «Каменка» в Дзержинском районе. Вместе с горожанами Анатолий Локоть приводил в порядок территорию, на которой будет расположен уникальный ландшафтный парк.

22 апреля во время Ленинского субботника мэр Анатолий Локоть вместе с неравнодушными новосибирцами приводил в порядок территорию будущего парка «Каменка», первый этап строительства которого планируется завершить в этом году. Это будет уникальный ландшафтный парк, который создается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Парк расположится в пойме малой новосибирской реки Каменки на площади более 13 гектаров и будет первым в России затопляемым ландшафтным парком. В подтопляемой части будут сделаны пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка их не скрывало водой. На территории парка обустроят спортивную площадку, прокат спортивного инвентаря, места отдыха, установят освещение, а также две огороженных площадки для выгула собак. Завершение работ намечено на октябрь 2023 года.

Территория, на которой строится парк "Каменка"Территория, на которой строится парк "Каменка"
Территория, на которой строится парк "Каменка"
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В Новосибирске на территории будущего парка в пойме реки Каменки продолжаются работы по строительству визит-центра, пункта проката, общественной уборной, смотровой площадки, пешеходных мостов и арт-объектов. Также ведутся работы по устройству водоснабжения, настилу дорожек в подтопляемой части парка.

Новосибирск пятый год участвует в Федеральной программе "Жилье и городская среда"Новосибирск пятый год участвует в Федеральной программе "Жилье и городская среда"
Новосибирск пятый год участвует в Федеральной программе "Жилье и городская среда"
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Проект парка был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В марте 2018 года горожане проголосовали эа создание парка «Каменка». Ранее по этой федеральной программе были благоустроены парк возле Монумента Славы, Заельцовский парк, Затулинский парк, Михайловская набережная. Новосибирск участвует в программе пять лет, за это время благоустроено более 250 дворов и 700 тыс. кв. м пространств общественного значения.

Ранее мэр Анатолий Локоть пригласил горожан на субботник 22 апреля, чтобы навести генеральную уборку улиц и общественных пространств после зимы.

#Парк#Каменка#Мэр Новосибирска#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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