Парк расположится в пойме малой новосибирской реки Каменки на площади более 13 гектаров и будет первым в России затопляемым ландшафтным парком. В подтопляемой части будут сделаны пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка их не скрывало водой. На территории парка обустроят спортивную площадку, прокат спортивного инвентаря, места отдыха, установят освещение, а также две огороженных площадки для выгула собак. Завершение работ намечено на октябрь 2023 года.