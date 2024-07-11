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Каменка

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В экстремально грязной новосибирской реке нашли медь, кадмий и цинк
В Новосибирске заметно ухудшилось качество воды в реке Плющиха, следует из сообщения Росгидромета
11 июля, 06:14
Соседи рассказали о семье замученной сектантами под Новосибирском девочки
Жители села Каменка рассказали, что семья замученной сектантами школьницы ничем не отличалась от остальных.
21 июня, 11:17
Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024
Парк «Каменка» откроют после завершения работ по благоустройству. Это должно произойти летом. Работы ведутся в рамках федерального проекта.
13 марта, 10:11
2023
В Новосибирске забуксовало строительство парка в пойме реки Каменка
2 октября 2023, 03:50
Первый этап строительных работ в парке «Каменка» завершится в октябре 2023 года
24 апреля 2023, 11:28
2022
В Новосибирске парк в пойме Каменки обустроят к 2023 году
17 сентября 2022, 03:21

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