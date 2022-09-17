atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске парк в пойме Каменки обустроят к 2023 году

Сегодня, 03:21
Фото: 1MI
В будущем парке уже подготовили фундамент для визит-центра и расчистили маршруты эко-троп. Однако до сих пор не решен вопрос автомобильной доступности зеленой зоны

Парк в пойме реки Каменка в Заельцовском районе Новосибирска будет полностью готов к 15 октября 2023 года. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания. Стоимость строительства оценивается в 290 млн рублей.

Сейчас подрядчик нанимается подготовкой площадки – вывезено около 10 тысяч кубометров мусора, расчищены маршруты, по которым будут пролегать эко-тропы, забетонированы основания для визит-центра и общественного туалета. Предполагается, что в парке появятся пешеходные и велодорожки, площадки с тренажерами, будет работать пункт проката спортивного инвентаря. Будет смонтирована система освещения для комфортного отдыха вечером, высажены новые деревья взамен снесенных.

Пока не решена проблема автомобильного доступа, хотя в проекте заложена автостоянка. По словам вице-мэра Анны Терешковой, сейчас рассматриваются различные варианты строительства дороги.

Читайте также:
Миллион рублей потратят на украшение парка «Арена» у ЛДС в НовосибирскеВ Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей: на очереди яблони и кедрыМэр Новосибирска Локоть объяснил, почему не сносят «Парк-кафе» в Первомайском сквере
#Город#Новосибирск#Парк#Каменка#Благоустройство
Подпишитесь
Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
15 сентября, 15:32
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
15 сентября, 16:29
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
15 сентября, 13:21
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
Вчера, 14:25
Главным архитектором Новосибирской области стал Иван Фаткин
Вчера, 10:46
Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей
Вчера, 09:41