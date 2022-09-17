Сейчас подрядчик нанимается подготовкой площадки – вывезено около 10 тысяч кубометров мусора, расчищены маршруты, по которым будут пролегать эко-тропы, забетонированы основания для визит-центра и общественного туалета. Предполагается, что в парке появятся пешеходные и велодорожки, площадки с тренажерами, будет работать пункт проката спортивного инвентаря. Будет смонтирована система освещения для комфортного отдыха вечером, высажены новые деревья взамен снесенных.