Парк в пойме реки Каменка в Заельцовском районе Новосибирска будет полностью готов к 15 октября 2023 года. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания. Стоимость строительства оценивается в 290 млн рублей.
Сейчас подрядчик нанимается подготовкой площадки – вывезено около 10 тысяч кубометров мусора, расчищены маршруты, по которым будут пролегать эко-тропы, забетонированы основания для визит-центра и общественного туалета. Предполагается, что в парке появятся пешеходные и велодорожки, площадки с тренажерами, будет работать пункт проката спортивного инвентаря. Будет смонтирована система освещения для комфортного отдыха вечером, высажены новые деревья взамен снесенных.
Пока не решена проблема автомобильного доступа, хотя в проекте заложена автостоянка. По словам вице-мэра Анны Терешковой, сейчас рассматриваются различные варианты строительства дороги.