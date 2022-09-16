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Миллион рублей потратят на украшение парка «Арена» у ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 05:54
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
вид на новый ЛДС
В Новосибирске объявили аукцион на проект по украшению парка «Арена» у нового ледового дворца спорта. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
«Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке концептуального решения оформления новогодней площадки у ледовой арены в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», — уточняется в документации.

Сумма закупки – миллион рублей. Прием заявок осуществляется до 20 сентября. Победитель аукциона обязан предоставить несколько вариантов обустройства парка к 14 ноября.

В этом году тема оформления парка - «Вся Россия в одном городе». Как ранее рассказывал мэр города Анатолий Локоть, там установят модели популярных достопримечательностей других городов и регионов России.

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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