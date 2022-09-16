Миллион рублей потратят на украшение парка «Арена» у ЛДС в Новосибирске

«Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке концептуального решения оформления новогодней площадки у ледовой арены в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России», — уточняется в документации.
Сумма закупки – миллион рублей. Прием заявок осуществляется до 20 сентября. Победитель аукциона обязан предоставить несколько вариантов обустройства парка к 14 ноября.
В этом году тема оформления парка - «Вся Россия в одном городе». Как ранее рассказывал мэр города Анатолий Локоть, там установят модели популярных достопримечательностей других городов и регионов России.