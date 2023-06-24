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Самый крупный скейт-парк в Сибири появился в Новосибирске

24 июня 2023, 04:13
Фото: 1MI
Скейт-бордисты поделились впечатлениями от нового парка.
В Новосибирске начал работать новый скейт-парк общей площадью более 2000 квадратных метров, на реализацию парка потрачено 430 млн рублей. В парке предусмотрены трассы для начинающих и опытных скейт-бордистов.

В Новосибирске открылся новый скейт-парк, который стал крупнейшим в регионе, передает ОТР. Главной особенностью парка является бетонное покрытие территорий для скейт-трюков — оно позволяет быстрее набирать скорость. Площадка скейт-парка разделена на несколько различных зон, включая два памп-трека и специальную зону для выполнения акробатических трюков.

Здесь есть трассы как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Юные новосибирцы теперь могут исполнять разнообразные фигуры, выполнять эффектные виражи и проводить трюки на этом новом скейт-парке.

Общая площадь новосибирского скейт-парка составляет более двух тысяч квадратных метров, а проект обошелся в более 430 миллионов рублей. Теперь юные спортсмены имеют возможность насладиться эффектными трюками и катанием на этой уникальной площадке.

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Как удалось узнать корреспонденту Атас.Инфо дети катаются в парке без присмотра взрослых. В день открытия в парке не был замечен дежурный, который следил бы за безопасностью гостей парка.

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#Ольга Храмушкина#Дети#Парк "Арена"#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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