Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Новосибирске открылся новый скейт-парк, который стал крупнейшим в регионе, передает ОТР. Главной особенностью парка является бетонное покрытие территорий для скейт-трюков — оно позволяет быстрее набирать скорость. Площадка скейт-парка разделена на несколько различных зон, включая два памп-трека и специальную зону для выполнения акробатических трюков.
Здесь есть трассы как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Юные новосибирцы теперь могут исполнять разнообразные фигуры, выполнять эффектные виражи и проводить трюки на этом новом скейт-парке.
Общая площадь новосибирского скейт-парка составляет более двух тысяч квадратных метров, а проект обошелся в более 430 миллионов рублей. Теперь юные спортсмены имеют возможность насладиться эффектными трюками и катанием на этой уникальной площадке.
Как удалось узнать корреспонденту Атас.Инфо дети катаются в парке без присмотра взрослых. В день открытия в парке не был замечен дежурный, который следил бы за безопасностью гостей парка.