В Первомайском районе появится парк с гребным каналом и первобытными кострищами

Жители Первомайского района голосовали за парк еще в 2018 году, в 2019 году начал разрабатываться проект. Спустя четыре года появился дизайн-проект с концепцией четырех стихий – Огня, Воздуха, Земли и Воды. В частности, «Водный» сектор предполагает появление гребного канала, на котором увеличат скорость потока реки. Благодаря этому в парк удастся привлечь любителей водных путешествий.