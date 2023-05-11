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В Первомайском районе появится парк с гребным каналом и первобытными кострищами

11 мая 2023, 13:23
Фото: Муниципальный портал Новосибирска
В парке появятся гребной канал и археозона

В Первомайском районе появится парк с гребным каналом и первобытными кострищами

В Новосибирске планируется начать строительство парка на берегу реки Ини. Новый объект появится в Первомайском районе.

Как сообщает «НГС Новосибирск», парк должен появиться в 2024 году. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. Площадь рекреационной зоны составит двенадцать гектаров.

Жители Первомайского района голосовали за парк еще в 2018 году, в 2019 году начал разрабатываться проект. Спустя четыре года появился дизайн-проект с концепцией четырех стихий – Огня, Воздуха, Земли и Воды. В частности, «Водный» сектор предполагает появление гребного канала, на котором увеличат скорость потока реки. Благодаря этому в парк удастся привлечь любителей водных путешествий.

Также в пока безымянном парке хотят оборудовать археологическую зону. Любители истории смогут увидеть кострища и домики первобытных людей. Стоит отметить, что на берегу Ини действительно было древнее поселение .

Первый этап строительных работ в парке «Каменка» завершится в октябре 2023 года
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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Парк#Проект#Отдых
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