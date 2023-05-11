В Первомайском районе появится парк с гребным каналом и первобытными кострищами

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Как сообщает «НГС Новосибирск», парк должен появиться в 2024 году. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. Площадь рекреационной зоны составит двенадцать гектаров.
Жители Первомайского района голосовали за парк еще в 2018 году, в 2019 году начал разрабатываться проект. Спустя четыре года появился дизайн-проект с концепцией четырех стихий – Огня, Воздуха, Земли и Воды. В частности, «Водный» сектор предполагает появление гребного канала, на котором увеличат скорость потока реки. Благодаря этому в парк удастся привлечь любителей водных путешествий.
Также в пока безымянном парке хотят оборудовать археологическую зону. Любители истории смогут увидеть кострища и домики первобытных людей. Стоит отметить, что на берегу Ини действительно было древнее поселение .