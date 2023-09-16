atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Инцидент стал вторым за неделю

Второй прилетел: в новосибирском поле снова сел самолет

16 сентября 2023, 12:03
Фото: ВК / АСТ-54
Инцидент стал вторым за неделю
В Новосибирской области произошел еще один инцидент с экстренной посадкой пассажирского самолета. Лайнер тоже принадлежит компании «Уральские авиалинии».

Как сообщает «Сиб.фм», воздушное судно было вынуждено приземлиться из-за технической неполадки. Пилот принял решение вернуться в аэропорт Екатеринбурга, но слегка не рассчитал своих возможностей. Во время приземления никто не пострадал.

Напомним, что это уже второй инцидент с лайнером авиакомпании «Уральские авиалинии». 12 сентября борт Airbus A320, летевший по маршруту Сочи –Омск, совершил посадку в Убинском районе. Причиной стал отказ гидросистемы и возможный дефицит топлива.

Пилот «Уральских авиалиний» объяснил, почему посадил самолет на новосибирском поле
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько аграрии потребуют за пшеницу, которую испортил самолет при посадке на поле
#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Экстренная посадка#Пассажиры#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
Подпишитесь
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
Вчера, 04:58
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
Вчера, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
Вчера, 02:47
Больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Вчера, 10:03