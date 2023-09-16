Второй прилетел: в новосибирском поле снова сел самолет

Как сообщает «Сиб.фм», воздушное судно было вынуждено приземлиться из-за технической неполадки. Пилот принял решение вернуться в аэропорт Екатеринбурга, но слегка не рассчитал своих возможностей. Во время приземления никто не пострадал.