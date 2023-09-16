Второй прилетел: в новосибирском поле снова сел самолет

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Как сообщает «Сиб.фм», воздушное судно было вынуждено приземлиться из-за технической неполадки. Пилот принял решение вернуться в аэропорт Екатеринбурга, но слегка не рассчитал своих возможностей. Во время приземления никто не пострадал.
Напомним, что это уже второй инцидент с лайнером авиакомпании «Уральские авиалинии». 12 сентября борт Airbus A320, летевший по маршруту Сочи –Омск, совершил посадку в Убинском районе. Причиной стал отказ гидросистемы и возможный дефицит топлива.