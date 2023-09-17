В сентябре новосибирцев атаковали насекомые, похожие на мошек

Биолог Алексей Яновский объяснил НГС, что эти насекомые доставляют неудобства людям в парках, скверах и на дачных участках. Он предполагает, что эти двукрылые насекомые имеют сходство с грибными комарами, но отличаются тем, что их личинки развиваются не в грибах, а в компостных кучах, которые часто встречаются на дачных участках и около них.