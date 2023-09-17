В сентябре новосибирцев атаковали насекомые, похожие на мошек

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В сентябре жители Новосибирска столкнулись с напастью насекомых, которые нападали на них и проникали в нос, глаза и под одежду. Внешне эти насекомые похожи на мошек, но они практически не кусаются.
Эти насекомые активно летают в воздухе и к концу дня начинают падать на траву или в воду. Их появление связывают с продолжительным теплым периодом и затяжным бабьим летом.
Биолог Алексей Яновский объяснил НГС, что эти насекомые доставляют неудобства людям в парках, скверах и на дачных участках. Он предполагает, что эти двукрылые насекомые имеют сходство с грибными комарами, но отличаются тем, что их личинки развиваются не в грибах, а в компостных кучах, которые часто встречаются на дачных участках и около них.
С приходом холодов эти насекомые скоро исчезнут с улиц. В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается похолодание до +6 градусов.