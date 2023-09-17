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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

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Насекомые атаковали новосибирцев

В сентябре новосибирцев атаковали насекомые, похожие на мошек

17 сентября 2023, 12:26
Фото: Midjourney
Насекомые атаковали новосибирцев
В сентябре жители Новосибирска столкнулись с атакой насекомых, похожих на мошек, которые лезут в глаза и под одежду, но практически не кусаются.

В сентябре жители Новосибирска столкнулись с напастью насекомых, которые нападали на них и проникали в нос, глаза и под одежду. Внешне эти насекомые похожи на мошек, но они практически не кусаются.

Эти насекомые активно летают в воздухе и к концу дня начинают падать на траву или в воду. Их появление связывают с продолжительным теплым периодом и затяжным бабьим летом.

Биолог Алексей Яновский объяснил НГС, что эти насекомые доставляют неудобства людям в парках, скверах и на дачных участках. Он предполагает, что эти двукрылые насекомые имеют сходство с грибными комарами, но отличаются тем, что их личинки развиваются не в грибах, а в компостных кучах, которые часто встречаются на дачных участках и около них.

С приходом холодов эти насекомые скоро исчезнут с улиц. В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается похолодание до +6 градусов.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Насекомые#Эмилия Губарева#Мошки
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