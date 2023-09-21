«Поднимает тему феминизма»: читинцы нашли глубокий смысл в «Барби»

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Как рассказали читинцы ТРК «Забайкалье», после просмотра, казалось бы, банальной и недалекой комедии остаются вопросы. «Социальные проблемы поднимаются. Взаимоотношения мужчины и женщины в современном мире», «Затрагивает столкновение феминизма и патриархальных устоев», «Радужные эмоции. Но задумываешься», — поделились мнением зрители.
Весьма позитивно оценивает фильм и директор кинотеатра «Удокан» Алексей Бочкарников.
«Это фильм о женской судьбе. Хотя громче всех хохочут мужчины. Ничего страшного и жуткого в нем нет, каждый может вернуться в детство. К тому же, это сейчас самый кассовый фильм. А нам сейчас нужны деньги для начислений зарплат работникам, ремонта кинозалов, оплаты коммунальных услуг», — заявил Алексей Бочкарников.
Напомним, что не все думают схожим образом. В частности, руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров видит в показе «Барби» россиянам элемент «мягкой вестернизации» общества.