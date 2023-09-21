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Фильм стал самой кассовой лентой в российском прокате

«Поднимает тему феминизма»: читинцы нашли глубокий смысл в «Барби»

21 сентября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Фильм стал самой кассовой лентой в российском прокате
В российских кинотеатрах продолжается показ комедии Греты Гервиг «Барби». В российском Минкульте уже заявили, что лента не отвечает исконным ценностям русского народа. Однако читинские зрители считают по-другому.

Как рассказали читинцы ТРК «Забайкалье», после просмотра, казалось бы, банальной и недалекой комедии остаются вопросы. «Социальные проблемы поднимаются. Взаимоотношения мужчины и женщины в современном мире», «Затрагивает столкновение феминизма и патриархальных устоев», «Радужные эмоции. Но задумываешься», — поделились мнением зрители.

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Весьма позитивно оценивает фильм и директор кинотеатра «Удокан» Алексей Бочкарников.

«Это фильм о женской судьбе. Хотя громче всех хохочут мужчины. Ничего страшного и жуткого в нем нет, каждый может вернуться в детство. К тому же, это сейчас самый кассовый фильм. А нам сейчас нужны деньги для начислений зарплат работникам, ремонта кинозалов, оплаты коммунальных услуг», — заявил Алексей Бочкарников.

Напомним, что не все думают схожим образом. В частности, руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров видит в показе «Барби» россиянам элемент «мягкой вестернизации» общества.

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#Россия#Кино#Фильм#Кинотеатр#Александр Ляхов
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