«Поднимает тему феминизма»: читинцы нашли глубокий смысл в «Барби»

Как рассказали читинцы ТРК «Забайкалье», после просмотра, казалось бы, банальной и недалекой комедии остаются вопросы. «Социальные проблемы поднимаются. Взаимоотношения мужчины и женщины в современном мире», «Затрагивает столкновение феминизма и патриархальных устоев», «Радужные эмоции. Но задумываешься», — поделились мнением зрители.