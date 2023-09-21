Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: когда верующим новосибирцам идти в храм

Согласно христианскому вероучению Мария является матерью Иисуса Христа, зачавшая его непорочно. В католичестве особенно подчеркивается момент появления на свет Пресвятой Девы от Иоакима и Анны естественным способом, но с изначальной чистотой («О Мария, без первородного греха зачатая, моли Бога за нас, к тебе призывающих», — гласит текст католической молитвы). Сохраняется почитание Марии и в лютеранстве.