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Праздник очень важен для верующих

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: когда верующим новосибирцам идти в храм

21 сентября 2023, 01:53
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Праздник очень важен для верующих
21 сентября православные новосибирцы отметят Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из самых почитаемых в православной церкви. В чем суть праздника и когда идти на службу верующим — в материале Atas.info.

Рождество Богородицы — суть

Согласно христианскому вероучению Мария является матерью Иисуса Христа, зачавшая его непорочно. В католичестве особенно подчеркивается момент появления на свет Пресвятой Девы от Иоакима и Анны естественным способом, но с изначальной чистотой («О Мария, без первородного греха зачатая, моли Бога за нас, к тебе призывающих», — гласит текст католической молитвы). Сохраняется почитание Марии и в лютеранстве.

Согласно православным догматам, Богоматерь является высшим из всех разумных существ. «Родившийся от Нее есть истинный Бог; посему и родившая истинного Бога, из Нее воплотившегося, есть истинная Богородица», — заявляет Отец Церкви святой Иоанн Дамаскин.

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При этом рождение Богоматери событие не является случайным, поскольку именно благодаря нему появился на свет Богочеловек Иисус Христос, принявший на себя грехи и спасший человечество.

«Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. (Лк 1:28–31).

Впервые праздник Рождества Богородицы был установлен примерно в VI веке в греческой церкви, откуда распространился по всему христианскому миру.

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Как праздновать Рождество Пресвятой Богородицы

Православные новосибирцы отметят праздник 21 сентября. При этом торжественная служба начинается уже вечером 20 сентября и длится до утра 21 сентября. Во время утренней литургии читается тропарь «Рождество твое, Богородице Дево» (к слову, использующийся и в римско-католической праздничной мессе).

Согласно православным традициям, ходить на службу нужно с 20 по 25 сентября. Верующие чтят память Богородицы и ее близких. Хорошим тоном считается молиться о зачатии ребенка. Сибиряки, в частности, могут посетить Вознесенский кафедральный собор (Советская, 91) и церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Октябрьская, 9).

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