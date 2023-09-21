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Сухие супы из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО

Сухие супы из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО

21 сентября 2023, 03:08
Фото: Горсайт
Сухие супы от «СухБата-54» из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО.

Военные, находящиеся на передовой в зоне СВО, выразили благодарность волонтерам из движения «СухБат54-Сибирь» за сухие супы, которые стали основным горячим блюдом для них. Бойцы из Убинского района Новосибирской области прислали видеоролик с приготовлением такого супа и выразили свою признательность.

Из Новосибирска в зону боевых действий была доставлена партия сухих супов, молочных каш, компотов, травяных чаев, печенья и энергетических батончиков еще в конце июля. Бойцы отмечают, что теперь им не нужно тратить время на подготовку ингредиентов, а приготовление сытного обеда занимает всего полчаса — что очень важно в условиях боевых действий. Об этом пишет «Горсайт».

По словам правительства Новосибирской области, волонтерами из движения «СухБАт-54» являются люди различных профессий — учителя, бухгалтеры, парикмахеры, воспитатели и менеджеры. Они после работы превращаются в поваров и готовят сухие пайки для бойцов. Волонтерам помогают спонсоры, оплачивая продукты и предоставляя производственные сушилки.

Кроме того, добровольцы из Омска, Томска и Кемерово помогают жителям Новосибирской области, поставляя овощи, зелень, мясо и крупы. Бойцы утверждают, что после таких супов у них появляется новая энергия и называют их создателя настоящим гением.

#Общество#Видео#Новосибирск#СВО#Эмилия Губарева#Зона СВО
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