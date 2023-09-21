Сухие супы из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Военные, находящиеся на передовой в зоне СВО, выразили благодарность волонтерам из движения «СухБат54-Сибирь» за сухие супы, которые стали основным горячим блюдом для них. Бойцы из Убинского района Новосибирской области прислали видеоролик с приготовлением такого супа и выразили свою признательность.
Из Новосибирска в зону боевых действий была доставлена партия сухих супов, молочных каш, компотов, травяных чаев, печенья и энергетических батончиков еще в конце июля. Бойцы отмечают, что теперь им не нужно тратить время на подготовку ингредиентов, а приготовление сытного обеда занимает всего полчаса — что очень важно в условиях боевых действий. Об этом пишет «Горсайт».
По словам правительства Новосибирской области, волонтерами из движения «СухБАт-54» являются люди различных профессий — учителя, бухгалтеры, парикмахеры, воспитатели и менеджеры. Они после работы превращаются в поваров и готовят сухие пайки для бойцов. Волонтерам помогают спонсоры, оплачивая продукты и предоставляя производственные сушилки.
Кроме того, добровольцы из Омска, Томска и Кемерово помогают жителям Новосибирской области, поставляя овощи, зелень, мясо и крупы. Бойцы утверждают, что после таких супов у них появляется новая энергия и называют их создателя настоящим гением.