Сухие супы из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО

Из Новосибирска в зону боевых действий была доставлена партия сухих супов, молочных каш, компотов, травяных чаев, печенья и энергетических батончиков еще в конце июля. Бойцы отмечают, что теперь им не нужно тратить время на подготовку ингредиентов, а приготовление сытного обеда занимает всего полчаса — что очень важно в условиях боевых действий. Об этом пишет «Горсайт».