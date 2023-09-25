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Мужчина устроил дебош во дворе

Новосибирскому дебоширу с Забалуева грозит срок за «хулиганку»

25 сентября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Мужчина устроил дебош во дворе
В отношении буйного новосибирца, устроившего дебош на Забалуева, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в хулиганстве.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Неадекватный житель семнадцатиэтажного дома по улице Забалуева, 90 напугал соседей дикими воплями и угрозами. При этом хулиган кидался на соседей и орал, что якобы является «вором в законе». Затем он ударил женщину с ребенком на руках. Скрутить дебошира удалось только совместными усилиями.

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#Новосибирск#Полиция#Драка#Избиение#Александр Ляхов#Хулиганство
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