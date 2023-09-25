Новосибирскому дебоширу с Забалуева грозит срок за «хулиганку»

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Неадекватный житель семнадцатиэтажного дома по улице Забалуева, 90 напугал соседей дикими воплями и угрозами. При этом хулиган кидался на соседей и орал, что якобы является «вором в законе». Затем он ударил женщину с ребенком на руках. Скрутить дебошира удалось только совместными усилиями.