Новосибирскому дебоширу с Забалуева грозит срок за «хулиганку»

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел вечером 21 сентября. Неадекватный житель семнадцатиэтажного дома по улице Забалуева, 90 напугал соседей дикими воплями и угрозами. При этом хулиган кидался на соседей и орал, что якобы является «вором в законе». Затем он ударил женщину с ребенком на руках. Скрутить дебошира удалось только совместными усилиями.