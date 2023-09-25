Родители назвали дворянским именем 600-ю девочку из Искитима

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 02:58
Updated Сегодня, 02:58
Семья Белоусовых Александра и Ольги стала счастливыми родителями маленькой девочки. У них уже есть двое старших детей: сын Александр и дочь Алёна. Все они с нетерпением ждали рождения младшей сестренки, которую назвали Аделиной.
Это имя имеет германское происхождение и переводится как «знатная», «дворянская», «драгоценная».
Сотрудники отдела ЗАГС поздравили родителей с этой радостной новостью и вручили первый документ в жизни малышки — свидетельство о рождении. Также им был вручен памятный подарок об истории Искитима.