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Девочку назвали редким именем

Родители назвали дворянским именем 600-ю девочку из Искитима

25 сентября 2023, 02:56
Фото: 1MI
Девочку назвали редким именем

В Новосибирской области родилась девочка с «дворянским» именем

В Искитиме зарегистрирован 600-й ребенок, родившийся в 2023 году; его счастливыми родителями стали Александр и Ольга Белоусовы, которые назвали новорожденную дочь Аделиной.

Семья Белоусовых Александра и Ольги стала счастливыми родителями маленькой девочки. У них уже есть двое старших детей: сын Александр и дочь Алёна. Все они с нетерпением ждали рождения младшей сестренки, которую назвали Аделиной.

Это имя имеет германское происхождение и переводится как «знатная», «дворянская», «драгоценная».

Сотрудники отдела ЗАГС поздравили родителей с этой радостной новостью и вручили первый документ в жизни малышки — свидетельство о рождении. Также им был вручен памятный подарок об истории Искитима.

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#Новосибирск#Дети#Семья#Загс#Эмилия Губарева
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