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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:43

Мужчина добирается до брата на инвалидной коляске

«Назло всем»: мужчина на инвалидной коляске добирается до брата из Новосибирска

28 сентября 2023, 09:32
Фото: 1MI
Мужчина добирается до брата на инвалидной коляске

Мужчина на инвалидной коляске добирается до брата из Новосибирска

Житель Ростова Владимир Елеусизович хочет навестить брата в Новосибирской области. При этом мужчина едет до родственника на инвалидной коляске. По пути он оказался в Тюмени.

Как сообщает издание 72.Ru, мужчина попал в центр социальной помощи «Милосердие». Владимира доставили туда из больницы в Исетске, куда он обратился из-за проблем со здоровьем. Сейчас мужчине восстанавливают документы и помогают реабилитироваться.

Владимир Елеусизович решил добраться до брата в Новосибирской области. Ростовчанин потерял ногу из-за взрыва кислородного баллона на стройке. Тем не менее, он полон решимости приехать к родственнику после выздоровления.

«Я сел и поехал, назло всем. И доеду до конца», — заявил мужчина.
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#Новосибирск#Соцподдержка#Александр Ляхов#Инвалид#Соцучреждения
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