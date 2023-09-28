«Назло всем»: мужчина на инвалидной коляске добирается до брата из Новосибирска

Как сообщает издание 72.Ru, мужчина попал в центр социальной помощи «Милосердие». Владимира доставили туда из больницы в Исетске, куда он обратился из-за проблем со здоровьем. Сейчас мужчине восстанавливают документы и помогают реабилитироваться.