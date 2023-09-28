«Назло всем»: мужчина на инвалидной коляске добирается до брата из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как сообщает издание 72.Ru, мужчина попал в центр социальной помощи «Милосердие». Владимира доставили туда из больницы в Исетске, куда он обратился из-за проблем со здоровьем. Сейчас мужчине восстанавливают документы и помогают реабилитироваться.
Владимир Елеусизович решил добраться до брата в Новосибирской области. Ростовчанин потерял ногу из-за взрыва кислородного баллона на стройке. Тем не менее, он полон решимости приехать к родственнику после выздоровления.
«Я сел и поехал, назло всем. И доеду до конца», — заявил мужчина.