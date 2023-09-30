В Новосибирске каждый второй житель пользуется Telegram

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По результатам известно, что 73% опрошенных жителей используют соцсети: имеют аккаунты, общаются через них, состоят в чатах. В 2022 году наибольший прирост новых пользователей наблюдался во «ВКонтакте».
Также увеличилась доля пользователей Telegram в Новосибирске с 35% до 43%. Почти половина жителей — 47,6% — там зарегистрирована.
А вот «Одноклассники» потеряли свою аудиторию в городе, но все еще имеют активность в районах.