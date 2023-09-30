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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Новосибирске каждый второй житель пользуется Telegram

В Новосибирске каждый второй житель пользуется Telegram

30 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI
Аудитория социальных сетей в Новосибирске увеличивается. Так говорится в исследовании, проведенном правительством региона.

По результатам известно, что 73% опрошенных жителей используют соцсети: имеют аккаунты, общаются через них, состоят в чатах. В 2022 году наибольший прирост новых пользователей наблюдался во «ВКонтакте».

Также увеличилась доля пользователей Telegram в Новосибирске с 35% до 43%. Почти половина жителей — 47,6% — там зарегистрирована.

А вот «Одноклассники» потеряли свою аудиторию в городе, но все еще имеют активность в районах.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ВКонтакте#Социальные сети#Исследование
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