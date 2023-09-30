В Новосибирске все жилые дома подключат к отоплению 30 сентября

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
К работам специалисты приступили еще вчера. Батареи должны были прогреться в многоэтажках на улице Фадеева в Калининском районе, на нескольких участках Кировского района, еще на Богдана Хмельницкого, Кропоткина, проспекте Дзержинского. Также к отоплению готовят сотни домов в центре мегаполиса.
Все адреса можно посмотреть на онлайн карте, которую разработал «Яндекс» совместно с СГК, в предыдущем материале Atas.info.
«Если отопление подключили, но в квартире холодно, нужно связаться с УК дома. Сотрудник должен проверить внутридомовую систему отопления и при необходимости провел ее перезапуск», — посоветовали горожанам в Сибирской генерирующей компании.
Также уточнили, что зачастую тепла нет в квартирах или комнатах из-за пробок внутри стояков.