В Новосибирске все жилые дома подключат к отоплению 30 сентября

К работам специалисты приступили еще вчера. Батареи должны были прогреться в многоэтажках на улице Фадеева в Калининском районе, на нескольких участках Кировского района, еще на Богдана Хмельницкого, Кропоткина, проспекте Дзержинского. Также к отоплению готовят сотни домов в центре мегаполиса.