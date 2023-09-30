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В Новосибирске все жилые дома подключат к отоплению 30 сентября

В Новосибирске все жилые дома подключат к отоплению 30 сентября

30 сентября 2023, 08:05
Фото: 1MI
СГК завершает последний этап подключения домов к отоплению в Новосибирске в воскресенье, 30 сентября. Еще около недели энергетики будут регулировать системы теплоснабжения.

К работам специалисты приступили еще вчера. Батареи должны были прогреться в многоэтажках на улице Фадеева в Калининском районе, на нескольких участках Кировского района, еще на Богдана Хмельницкого, Кропоткина, проспекте Дзержинского. Также к отоплению готовят сотни домов в центре мегаполиса.

Все адреса можно посмотреть на онлайн карте, которую разработал «Яндекс» совместно с СГК, в предыдущем материале Atas.info.

СГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году
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«Если отопление подключили, но в квартире холодно, нужно связаться с УК дома. Сотрудник должен проверить внутридомовую систему отопления и при необходимости провел ее перезапуск», — посоветовали горожанам в Сибирской генерирующей компании.

Также уточнили, что зачастую тепла нет в квартирах или комнатах из-за пробок внутри стояков.

#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Отопление#СГК#Теплоснабжение
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