Известный психотерапевт Владимир Завьялов ушел из жизни в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
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Updated Сегодня, 02:06
Доктор медицинских наук, автор уникальной методики психотерапевтического консультирования — дианализа, Владимир Завьялов умер 30 сентября. С 1988 по 2009 год он занимал пост главного внештатного психотерапевта Новосибирской области. Был автором более 50 научных работ, вел активную научную и преподавательскую деятельность, консультировал пациентов.
Как пишет издание НГС со ссылкой на коллег Завьялова, прощание состоится 6 октября. О причинах смерти медика не сообщается.