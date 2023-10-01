Известный психотерапевт Владимир Завьялов ушел из жизни в Новосибирске

Доктор медицинских наук, автор уникальной методики психотерапевтического консультирования — дианализа, Владимир Завьялов умер 30 сентября. С 1988 по 2009 год он занимал пост главного внештатного психотерапевта Новосибирской области. Был автором более 50 научных работ, вел активную научную и преподавательскую деятельность, консультировал пациентов.