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Медик скончался на 76 году жизни

Известный психотерапевт Владимир Завьялов ушел из жизни в Новосибирске

1 октября 2023, 02:04
Фото: 1MI
Медик скончался на 76 году жизни
Бывший главный внештатный психотерапевт Новосибирской области скончался на 76 году жизни

Доктор медицинских наук, автор уникальной методики психотерапевтического консультирования — дианализа, Владимир Завьялов умер 30 сентября. С 1988 по 2009 год он занимал пост главного внештатного психотерапевта Новосибирской области. Был автором более 50 научных работ, вел активную научную и преподавательскую деятельность, консультировал пациентов.

Как пишет издание НГС со ссылкой на коллег Завьялова, прощание состоится 6 октября. О причинах смерти медика не сообщается.

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#Общество#Новосибирск#Смерть#Медики
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