Крупный улов: кибермошенники похитили у новосибирцев свыше 70 млн рублей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
«За прошедшую неделю на территории Новосибирской области было совершено 558 преступлений. 252 инцидента из них — кражи», — рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве заместитель начальника областного МВД Кирилл Травин.
184 кражи были совершены через Интернет. Общая сумма похищенного составила свыше 73 миллионов рублей.
Также в течение недели полицейские зарегистрировали 22 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Были пойманы с поличным девять сбытчиков, изъято более 50 килограммов запрещенных веществ.