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Кибермошенники активно воруют деньги новосибирцев

Крупный улов: кибермошенники похитили у новосибирцев свыше 70 млн рублей

2 октября 2023, 07:14
Фото: pixabay.com
Кибермошенники активно воруют деньги новосибирцев
Мошенники продолжают выманивать денежные средства у новосибирцев через Интернет. Счет похищенного идет на миллионы.
«За прошедшую неделю на территории Новосибирской области было совершено 558 преступлений. 252 инцидента из них — кражи», — рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве заместитель начальника областного МВД Кирилл Травин.

184 кражи были совершены через Интернет. Общая сумма похищенного составила свыше 73 миллионов рублей.

Также в течение недели полицейские зарегистрировали 22 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Были пойманы с поличным девять сбытчиков, изъято более 50 килограммов запрещенных веществ.

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#Криминал#Новосибирск#Интернет#Мошенничество#Мошенники#Александр Ляхов#Оперативное совещание
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