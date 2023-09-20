«Просто магия»: мошенники выманили почти 100 тысяч рублей у многодетной сибирячки

Это их и погубило. Настоящий сотрудник финансовой организации позвонил Екатерине и рассказал о мошеннической схеме. Сотрудник охраны в момент, когда сибирячка находилась в офисе, вызвал полицию. В отделе было составлено заявление и возбуждено уголовное дело. Однако, если верить женщине, пока процесс застопорился.