«Просто магия»: мошенники выманили почти 100 тысяч рублей у многодетной сибирячки

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Это какая-то магия. Сначала позвонили якобы из ВТБ и сообщили про попытку кражи денежных средств. Потом полицейский подтвердил информацию. Я была как в тумане», — рассказала precedent.tv сибирячка Екатерина Рассветная.
В тот момент пострадавшая находилась на четвертом месяце беременности. Воспользовавшись ее состоянием, злоумышленники могли заставить ее оформить кредит и перевести средства «на безопасный счет». Несколькими траншами сибирячка перевела им 810 тысяч рублей. Однако позже мошенники обнаглели и позвонили уже из Сбербанка.
Это их и погубило. Настоящий сотрудник финансовой организации позвонил Екатерине и рассказал о мошеннической схеме. Сотрудник охраны в момент, когда сибирячка находилась в офисе, вызвал полицию. В отделе было составлено заявление и возбуждено уголовное дело. Однако, если верить женщине, пока процесс застопорился.