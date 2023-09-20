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Мошенники могли выманить у сибирячки почти 100 тысяч рублей

«Просто магия»: мошенники выманили почти 100 тысяч рублей у многодетной сибирячки

20 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Мошенники могли выманить у сибирячки почти 100 тысяч рублей
В Новосибирске мошенники могли оформить кредит на многодетную мать. Сумма займа составила 998 тысяч рублей. Сейчас женщина пытается вернуть деньги и наказать преступников.
«Это какая-то магия. Сначала позвонили якобы из ВТБ и сообщили про попытку кражи денежных средств. Потом полицейский подтвердил информацию. Я была как в тумане», — рассказала precedent.tv сибирячка Екатерина Рассветная.

В тот момент пострадавшая находилась на четвертом месяце беременности. Воспользовавшись ее состоянием, злоумышленники могли заставить ее оформить кредит и перевести средства «на безопасный счет». Несколькими траншами сибирячка перевела им 810 тысяч рублей. Однако позже мошенники обнаглели и позвонили уже из Сбербанка.

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Это их и погубило. Настоящий сотрудник финансовой организации позвонил Екатерине и рассказал о мошеннической схеме. Сотрудник охраны в момент, когда сибирячка находилась в офисе, вызвал полицию. В отделе было составлено заявление и возбуждено уголовное дело. Однако, если верить женщине, пока процесс застопорился.

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#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Мошенники#Кредит#Александр Ляхов
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